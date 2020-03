Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy poinformowała we wtorek, że w związku z epidemią koronawirusa zamówiła 157 kardiomonitorów, przeznaczając na to 4,3 mln zł. Urządzenia mają trafić na oddziały intensywnej terapii do końca kwietnia.

Jak przekazała WOŚP, kardiomonitory, które trafią na oddziały intensywnej terapii, umożliwiają monitorowanie najważniejszych parametrów życiowych pacjenta - EKG, temperatury, saturacji czy ciśnienia krwi.

Ponadto Fundacja w ubiegłym tygodniu sfinalizowała zakup 150 łózek do intensywnej terapii, zaś w weekend złożyła zamówienie na 50 tys. Indywidualnych Pakietów Ochrony Biologicznej (IPOB) zapewniających bezpieczeństwo lekarzy i personelu medycznego ratującego życie i zdrowie osób zarażonych wirusem.

Aktualnie dokonywany jest również zakup specjalistycznego analizatora laboratoryjnego do Centralnego Laboratorium Badań Genetycznych w Onkologii Dziecięcej ONCOLAB im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Łodzi, który pozwoli na analizowanie większej ilości testów na koronawirusa.

WOŚP kupuje po konsultacjach z ministrem zdrowia

Zakupy finansowane są częściowo ze środków zebranych w ubiegłym roku w ramach 1 proc. podatku, zaś częściowo ze zbiórki 28. Finału WOŚP, a także dzięki zaangażowaniu partnerów biznesowych WOŚP. Firmy, które chcą włączyć się w walkę z koronawirusem, mogą wesprzeć utworzony przez Fundację specjalny fundusz interwencyjny.

WOŚP do tej pory przeznaczyła już ok 24 mln zł na walkę z epidemią koronawirusa. Jak przekazuje Fundacja, wszystkie zakupy dokonywane są w oparciu o konsultacje z Ministerstwem Zdrowia.