Koronawirus. Wprowadzono imienne bilety na Kasprowy Wierch

Polskie Koleje Linowe wprowadzają bilety imienne na przejazdy koleją na Kasprowy Wierch. Decyzja jest podyktowana dostosowaniem procedur do wymogów sanitarnych wynikających z epidemii COVID-19 - poinformowały w środę 5 sierpnia władze spółki.

Zdjęcie Turyści w oczekiwaniu na wjazd kolejką na Kasprowy Wierch (1 sierpnia) / Marcin Szkodzinski /Agencja FORUM

"Klienci PKL kupujący bilet na przejazd koleją linową na Kasprowy Wierch zobowiązani są do podania imiennych danych, które się na nim znajdą. W przypadku zakupu kilku biletów w jednej transakcji pobierane są dane osobowe od jednego pasażera. Przed wejściem do wagonika konieczne jest okazanie pracownikom obsługi PKL dokumentu tożsamości ze zdjęciem - m.in. dowodu osobistego, paszportu czy legitymacji szkolnej lub poprzez aplikację mObywatel, by potwierdzić zgodność danych osobowych na zakupionych biletach. Zmiany danych osobowych można dokonać na 24 godziny przed terminem wyjazdu" - informują w komunikacie władze PKL.

Bilety imienne mają umożliwić szybką identyfikację w przypadku ewentualnego zakażenia któregoś z pasażerów.

Jak uniknąć kolejki?

Sprzedaż biletów imiennych prowadzona jest we wszystkich kanałach sprzedaży PKL tzn. w sklepie internetowym, kasach biletowych i w Biurach Obsługi Klientów w Kuźnicach i pod Gubałówką.

Planując wyjazd kolejką na Kasprowy Wierch najlepiej jest zakupić bilety w sklepie internetowym PKL. Wówczas można wybrać konkretną datę i godzinę wyjazdu, bez konieczności stania w kolejce.

Władze PKL już wcześniej z uwagi na epidemię zdecydowały o zmniejszeniu liczby pasażerów przewożonych w wagonikach kolejki na Kasprowy Wierch. W 60 osobowym wagoniku przewożonych jest każdorazowo maksymalnie 30 pasażerów, by umożliwić zachowanie dystansu pomiędzy podróżnymi. Na terenie wszystkich ośrodków Grupy PKL konieczna jest dezynfekcja dłoni, zasłanianie ust i nosa w budynkach i wagonikach oraz zachowanie zalecanej odległości między osobami.