W obowiązującym 16 kwietnia rozporządzeniu wprowadzono nie tylko zapis o obowiązku zakrywania ust i nosa w związku z epidemią COVID-19, ale znalazł się też przepis wprowadzający całkowity zakaz wstępu na cmentarze – przypomina "Rzeczpospolita".

Zdjęcie Dzięki corocznej zbiórce odrestaurowano już wiele zabytkowych nagrobków/ Zdjęcie ilustracyjne /123RF/PICSEL

A to przy zapisach o zakazie korzystania z terenów zielonych. Jak twierdzi dr Mateusz Dróżdż, radca prawny i wykładowca Uczelni Łazarskiego, nowe regulacje budzą jednak duże wątpliwości.

"Generalnie, pomimo długiej dyskusji, uznawano, że nie ma zakazu odwiedzin na cmentarzach, chyba, że został on ustanowiony przez zarządcę cmentarza" - mówi mec. Dróżdż, cytowany przez rp.pl. I dodaje: "Aktualnie wskazano, że zakazuje się korzystania z ‘pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni, w rozumieniu art. 5 pkt 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a także plaż’, a do tych terenów zieleni zalicza się np. cmentarz. Stąd też wydaje się, że to niedopatrzenie ustawodawcy, bo zmiana ta obejmuje także zakaz korzystania z trawnika obok jezdni" - uważa Mateusz Dróżdż, zwracając uwagę, że "ustawa nie zabrania pogrzebów", bo pod pewnymi warunkami mogą one się odbywać.



Jego zdaniem, przepis należałoby jeszcze uściślić i zaznaczyć, że chodzi o "tereny zielone służące rozrywce".

Zdjęcie Pozamykane cmentarze podczas pandemii koronawirusa COVID-19 / Wojciech Grabowski/Forum / Agencja FORUM

Przypomnijmy, w ostatni piątek 10 kwietnia, przy okazji rocznicy katastrofy smoleńskiej, duże emocje wywołała wizyta Jarosława Kaczyńskiego z całą świtą na cmentarzu na Powązkach. Jak tłumaczyli przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, prezes PiS miał na ten wjazd specjalne pozwolenie.

Przed ostatnimi świętami policja apelowała, by powstrzymać się przed pójściem na cmentarz, dla własnego bezpieczeństwa.