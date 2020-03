Dwoje dzieci z Krakowa uzyskało pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa – dowiedziała się Interia. Oznacza to, że w Małopolsce koronawirusa wykryto już u 33 osób.

Zdjęcie Pierwszy przypadek koronarirusa w Krakowie odnotowano w Szpitalu Miejskim im. Żeromskiego w Nowej Hucie /Marek Lasyk /Reporter

Dzieci przebywają w Szpitalu im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Ich stan jest dobry.

Reklama

Ministerstwo Zdrowia dotychczas potwierdziło 31 przypadków zakażenia koronawirusem w województwie małopolskim. Dzieci ze szpitala im. Żeromskiego to kolejne dwa przypadki. Wobec tego liczba zarażonych w Małopolsce wzrosła do 33.

W pierwszym porannym komunikacie mowa była o trzech nowych przypadkach w Małopolsce, w południe Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych czterech. O dwóch nowych przypadkach MZ prawdopodobnie poinformuje w godzinach popołudniowych. Zgodnie z procedurami, weryfikacja "oficjalnego przypadku" musi przebiegać dwutorowo. Pierwsza część odbywa się w szpitalu, druga w stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Szpital im. Żeromskiego nie znajduje się co prawda na liście 19 szpitali jednoimiennych zakaźnych w Polsce, ale ma on oddział zakaźny dziecięcy. Dzieci zostały więc skierowane właśnie do tej placówki.

W przypadku dorosłych większość pacjentów kierowana jest do Szpitala Uniwersyteckiego, który zyskał status placówki jednoimiennej zakaźnej. Część pacjentów, jak np. dwie osoby zakażone z powiatu dąbrowskiego, przebywa w izolacji domowej.

Tymczasem w szpitalu im. Żeromskiego jest już jeden dorosły pacjent zarażony koronawirusem, który był pierwszym zdiagnozowanym przypadkiem w woj. małopolskim. Nie zostanie on jednak przeniesiony do Szpitala Uniwersyteckiego, a jego dalsze leczenie będzie odbywać się w szpitalu im. Żeromskiego.



Łukasz Szpyrka