Dramatyczny apel o pomoc dyrekcji szpitala imienia Stefana Żeromskiego w Krakowie, w którym przebywa jedyny jak dotąd pacjent z koronawirusem w Małopolsce. Według władz placówki, pakietów ochronnych dla personelu wystarczy tylko do wieczora.

Zdjęcie Tak wygląda dostawa, jaką otrzymał Szpital im. Żeromskiego z Agencji Rezerw Materiałowych /Szpital im. Żeromskiego /

Mimo próśb i apeli do Ministerstwa Zdrowia oraz Agencji Rezerw Materiałowych nie przyszły kolejne pakiety ochronne. Dramatycznie brakuje maseczek, kombinezonów czy płynów do dezynfekcyjnych. Ostatnia dostawa to cztery opakowania takiego płynu.

- Tak możemy pracować tylko do dzisiejszego wieczora - mówi dyrektor szpitala Jerzy Friediger. Dwoimy się i troimy, żeby zdobyć maski chirurgiczne, aby móc zabezpieczyć personel - dodaje.

Dyrektor zaznacza, że służby wojewody wiedzą, o tym jak wyglądały ostatnie dostawy z Agencji Rezerw Materiałowych. - Nie wiem, czy sobie nie zdaje sprawy, że my musimy zająć się pacjentami? - pyta.

Placówka apeluje o pomoc i szuka wszystkich możliwych dostawców pakietów ochronnych. W szpitalu, w stanie śpiączki przebywa 60-letni pacjent zarażony koronawirusem oraz kilka pacjentów, którzy czekają na wyniki testów.

Zdjęcie Pierwszy przypadek koronarirusa w Krakowie odnotowano w Szpitalu Miejskim im. Żeromskiego w Nowej Hucie / Marek Lasyk / Reporter

150 osób zarażonych w Polsce

- Mamy w tej chwili 150 osób z potwierdzonymi wynikami koronawirusa, mamy około 800 hospitalizacji i z kwarantanny - decyzją sanepidu - około 8 tysięcy osób. Kilkadziesiąt tysięcy z decyzją kwarantanny osób wracających do kraju - mówił podczas dzisiejszej konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Europa stała się epicentrum pandemii. Liczba wszystkich dotąd odnotowanych infekcji na naszym kontynencie przekroczyła już 75 tys. i w najbliższym czasie będzie większa, niż wszystkich dotychczasowych przypadków w Chinach. Wskazuje na to utrzymujące się tempo wzrostu infekcji.

Dyrektor WHO dr Tedros Adhanom Ghebreyesus ostrzegł, że w Europie rejestruje się więcej zakażeń, niż w szczycie epidemii w Chinach. W okresie zaledwie jednego dnia 15 marca przybyło w Europie prawie 10 tys. nowych infekcji.

Najtrudniejsza sytuacja jest we Włoszech, gdzie w poniedziałek rano było prawie 25 tys. zakażeń i ponad 1,8 tys. zgonów. W tym kraju 15 marca liczba zakażeń zwiększyła się aż o 3,5 tys., w trzech wcześniejszych dniach - o 3 tys. w ciągu jednej doby. Pierwszy przypadek odnotowano tam 31 stycznia 2020 r., a do 20 lutego wykryto jedynie dwa kolejne zakażenia.