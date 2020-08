28-letni mieszkaniec Krakowa, mimo pozytywnego wyniku testu na koronawirusa, uciekł z kwarantanny i pojechał rozegrać mecz piłki nożnej ze swoją drużyną - poinformowała krakowska policja. Mężczyzna usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

28-letni mężczyzna przebywał na kwarantannie od 14 sierpnia. 18 sierpnia otrzymał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Mimo to następnego dnia opuścłl swoje mieszkanie i odjechał w nieznanym kierunku. Policję powiadomił o tym fakcie pracownik administracyjny budynku.

Mężczyzna po kilku godzinach wrócił do domu. Okazało się, że był na meczu swojej drużyny "Kmita" Zabierzów, który został rozegrany w Krzeszowicach z gospodarzami.

Z ustaleń policji wynika, że piłkarz opuścił też kwarantannę 15 sierpnia - by rozegrać mecz w Zabierzowie z drużyną gości - Borkiem Kraków.



28-latek został osadzony w komendzie policji w Limanowej, gdzie są specjalne pomieszczenia przystosowane dla zatrzymanych z koronawirusem.



W piątek został zaś przewieziony do Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu, ponieważ tam znajdują się pomieszczenia przystosowane do prowadzenia czynności prokuratorskich wobec osób z COVID-19.



Krakowska prokuratura postawiła mu zarzuty sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób poprzez spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego, a także bezpośredniego narażenia wielu osób na zarażenie chorobą realnie zagrażającą życiu. Zawodnik złożył wyjaśnienia i przyznał się do zarzucanych mu czynów. Decyzją sądu zawodnik został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Władze klubu Kmita Zabierzów zwróciły się do Wydziału Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej o odwołanie najbliższego meczu ligowego z drużyną Dąbski Kraków. Z kolej sanepid, który prowadzi postępowanie w tej sprawie, objął obie drużyny: Kmita Zabierzów i Świt Krzeszowice kwarantanną i ustala krąg osób, które miały kontakt z piłkarzem.