Kujawsko-pomorskie: Wybite szyby w mieszkaniu osoby objętej kwarantanną

W mieszkaniu mężczyzny odbywającego kwarantannę domową powybijano szyby – donosi "Gazeta Pomorska".

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Damian Klamka/East News /East News

Do zdarzenia doszło we wtorek (24 marca) w godzinach wieczornych. W jednym z mieszkań w Sępólnie Krajeńskim (kujawsko-pomorskie) wybito szybę u mężczyzny, który wrócił z zagranicy i odbywa kwarantannę domową.

Reklama

Na razie nie jest znane podłoże zdarzenia.

"Nie wiemy, czy to kwestia związana z panującą epidemią czy też inna. Jeśli ten wybryk ma podłoże związane z koronawirusem, to jest to skandal" - skomentował na antenie TVP Bydgoszcz starosta Jarosław Tadych.

Policja prowadzi w tej sprawie czynności wyjaśniające.