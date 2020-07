20 przypadków koronawirusa potwierdzono wśród gości niedawnych uroczystości weselnych w pobliżu Pszczyny. To kolejny podobny przypadek w regionie. Zakażonych jest też 17 uczestników wesela odbywającego się w połowie lipca w Gorzycach koło Wodzisławia Śląskiego.

Na weselu w Gorzycach, gdzie bawiło się około stu gości, zakażona okazała się panna młoda. W efekcie wszyscy goście, pochodzący głównie z powiatu wodzisławskiego, zostali objęci kwarantanną. Jak podały służby wojewody śląskiego, dotąd potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 u 17 uczestników tamtej uroczystości.



"Z kolei 20 chorych na koronawirusa biesiadników jest po niedawnej zabawie weselnej w powiecie pszczyńskim, w której uczestniczyło około 80 osób" - poinformowała rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska.



Dwie osoby uczestniczące w tamtym weselu zgłosiły się z objawami koronawirusa do sanepidu w Radomsku, który powiadomił inspekcję sanitarną w Tychach. Rozpoczęło się dochodzenie epidemiologiczne i badania - dotąd potwierdzono łącznie 20 zakażeń.



"W tej grupie 15 zakażonych to mieszkańcy województwa śląskiego. Dwie osoby to mieszkańcy Radomska (woj. łódzkie), a dwie kolejne - Oświęcimia (woj. małopolskie). Kolejny zakażony mieszka w Niemczech" - relacjonowała rzeczniczka wojewody.



Obecnie służby sanitarne prowadzą wywiady epidemiologiczne i nakładają kolejne kwarantanny na uczestników wesela. Zamiast w podróż poślubną na kwarantannę trafiła także para młoda - obecnie nic nie wskazuje na to, aby nowożeńcy także byli zakażeni.

Możliwe wzmocnienie kontroli na weselach

"Rozmawialiśmy o tym z Głównym Inspektorem Sanitarnym, żeby na weselach wzmóc kontrole. Jeśli już nie potrafimy przekonać w sposób łagodny, to niestety, trzeba nałożyć karę na organizatorów wesela, ponieważ czasem jedynym wspomnieniem z tej pięknej, czasem jednej w życiu imprezy, jest to, że pół rodziny zostało zakażonych koronawirusem" - mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w poniedziałkowej Rozmowie w samo południe w RMF FM.

"Inspektorzy sanitarni mają takie prawa, żeby ewentualnie skontrolować przygotowanie do wesela, także w trakcie - czy jest odpowiednia liczba osób" - stwierdził wiceszef ministerstwa zdrowia. Nie przesądzał jednak tego, czy ostatecznie to GIS będzie odpowiadał za sprawdzanie imprez. "W jakiś sposób ktoś musi egzekwować ten wymóg. (...) Ewentualnie służby policji mogłyby się tym zająć" - powiedział.

Aktualne wytyczne

Zgodnie z obowiązującymi obecnie wytycznymi GIS z 3 czerwca 2020 roku - maksymalna liczba uczestników wesela to 150 osób.

Organizator ma obowiązek poinformowania gości, by nie brali udziału w imprezie, jeśli mają symptomy koronawirusa, potwierdzone zakażenie lub przebywają w kwarantannie.

GIS radzi także, aby przy stolikach siedziały osoby mieszkające ze sobą, a w kilku punktach pomieszczenia znajdował się płyn do dezynfekcji.

Wskazano również, aby jeden kelner obsługiwał nie więcej niż 15 gości weselnych.

