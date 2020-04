W związku z koronawirusem Lasy Państwowe wprowadzają tymczasowy zakaz wstępu do lasów - poinformowało w piątek po południu Ministerstwo Środowiska.

"W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, w związku ze stanem epidemii oraz dyspozycją premiera RP, Lasy Państwowe wprowadzają tymczasowy zakaz wstępu do lasów, a Parki Narodowe pozostają zamknięte" - poinformowało Ministerstwo Środowiska.

"Niestety, ostatnie dni pokazują, że mimo próśb i apeli, wciąż dużo osób wykorzystuje czas odizolowania na pikniki i towarzyskie spotkania, m.in. na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe" - wskazano w komunikacie.

Zakaz wstępu do polskich lasów obowiązuje od 3 do 11 kwietnia włącznie. Będzie on egzekwowany przez Straż Leśną i Straż Parków Narodowych.



"W czasach epidemii jedynie solidarne i odpowiedzialne zachowanie daje nadzieję na jej skrócenie i na szybki powrót do normalnego funkcjonowania. Prosimy o poważnie potraktowanie tych zakazów, w trosce o nas wszystkich. Ludzkie życie i zdrowie jest wartością nadrzędną. Możemy je ochronić jedynie poprzez wspólne poddanie się koniecznym i tymczasowym ograniczeniom" - napisano w komunikacie.