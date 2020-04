Policjanci z Opoczna (woj. łódzkie) interweniowali podczas niedzielnych mszy z powodu zbyt dużej liczby wiernych w kościołach. W jednym nabożeństwie brało udział 48 osób, a w kolejnym 17. Duchowni w obu przypadkach nie przyjęli mandatu karnego.

Zdjęcie Policja przypomina, że obowiązujące obecnie przepisy dotyczą nie tylko mszy świętych; Zdj. ilustracyjne /Krzysztof Mania/KFP /Reporter

Od 1 kwietnia obowiązuje w kraju rozporządzenie premiera, które wprowadza m.in. ograniczenia w liczbie wiernych, które mogą uczestniczą w nabożeństwach w kościołach. Może brać w nich udział do pięciu osób, nie licząc liturgicznej służby ołtarza.

Naruszenie tego przepisu odnotowali w Niedzielę Palmową funkcjonariusze z Opoczna, o czym poinformowała w poniedziałek rzeczniczka miejscowej Komendy Powiatowej Policji asp. szt. Barbara Stępień.

Zbyt duża liczba wiernych na mszy

Jak wyjaśniła, opoczyńska policja została powiadomiona o dwóch naruszeniach przepisów związanych z liczbą osób przebywających na mszy w kościołach na terenie powiatu.

"W jednym w nabożeństwie brało udział 48 wiernych, w kolejnym 17 osób. W obu przypadkach policjanci, którzy musieli podjąć interwencję poczekali do zakończenia liturgii, a następnie wyjaśnili odprawiającym mszę duchownym, że to na nich ciąży obowiązek kontrolowania liczby osób wchodzących do świątyni. Mundurowi przypomnieli o obwiązujących w tym zakresie przepisach, zwrócili też uwagę na zagrożenie epidemiologiczne, jakie niesie za sobą nieprzestrzeganie wprowadzonych rygorów" - przekazała asp. szt. Stępień.

W obu przypadkach duchowni nie przyjęli mandatu karnego, w związku z czym zostało wszczęte postępowania o wykroczenie.

O zaistniej sytuacji zgodnie z obwiązującymi przepisami został powiadomiony Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie.

Policja apeluje o rozsądek

Policja przypomina, że obowiązujące obecnie przepisy dotyczą nie tylko mszy świętych, ale także udziału osób w ślubach oraz ceremoniach pogrzebowych. W każdym z tych przypadków, zgodnie z obowiązującymi przepisami, może uczestniczyć do pięciu osób, nie wliczając służby liturgicznej.

"Wszystkim nam zależy, na jak najszybszym zniwelowaniu zagrożenia epidemią, jaka dotknęła nasz kraj i nasze rodziny. Jedynie dzięki zrozumieniu powagi sytuacji i przestrzeganiu wprowadzonych restrykcji możemy ograniczać rozprzestrzenianie się choroby. Bardzo prosimy o rozsądek, zrozumienie i stosowanie się do obowiązujących przepisów" - apelują funkcjonariusze.