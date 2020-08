Łowicz w czerwonej strefie. Sprzeczne informacje dotyczące wejścia przepisów

W Łowiczu zaczęły obowiązywać restrykcyjne przepisy dotyczące epidemii, bo powiat zakwalifikowano do czerwonej strefy. Starosta łowicki i burmistrz Łowicza podkreślają, że obostrzenia wchodzą w życie w piątek (28 sierpnia). Cześć mieszkańców, powołując się na media, myślała jednak, że miasto w czerwonej strefie będzie dopiero od soboty.

W okolicach łowickiego Starego Rynku w piątek rano większość osób chodziła w maseczkach i przyłbicach. Na pytanie o to, od kiedy obowiązują przepisy dla tzw. czerwonej strefy, jedna z kobiet odpowiedziała, że od piątku, a inna, że od czwartku.

"Chyba od jutra, od soboty, coś w internecie czytałam, ale ja maseczkę na wszelki wypadek założyłam" - mówiła trzecia z kobiet.

"Boję się, co będzie dalej"

Pani Agnieszka prowadzi lokal przy rynku. "Boję się, co będzie dalej. Nie wiem, czy nie będę musiała zamknąć kawiarni" - mówi. Do zmiany przepisów przygotowuje się od czwartku. "Kupiłam automat do dozowania płynu dezynfekcyjnego. Założyłam pleksę przy kasie. Chociaż u nas klienci wolą siedzieć w ogródku" - powiedziała.

Dodała, że nikt jej oficjalnie nie informował o zmianie przepisów. Sama dowiedziała się o tym z lokalnych mediów.

Na dziedzińcu mieszczącego się też przy rynku łowickiego ratusza dwie urzędniczki są pewne, że przepisy o czerwonej strefie obowiązują w powiecie od piątku.

"Na pewno od piątku. Takie są przepisy. Już mamy tę czerwoną strefę" - podkreśliła jedna z łowickich urzędniczek. Wątpliwości ma palący papierosa przed urzędem mężczyzna. "Od jutra. W Polsce źródłem prawa jest Dziennik Ustaw, a nie konferencja prasowa" - odpowiada.

Burmistrz i starosta: Czerwona strefa od piątku

Burmistrz Łowicza Krzysztof Kaliński jest pewien. "Przepisy strefy czerwonej obowiązują od dzisiaj, czyli od piątku" - mówi.

Tego samego zdania jest starosta łowicki Marcin Kosiorek. "Przepisy wchodzą w życie dziś, czyli w piątek. Być może błędnie podano informację na jakimś portalu" - wskazuje starosta, dodając, że rozporządzenie obowiązuje dzień po opublikowaniu, którego jego zdaniem dokonano w czwartek.

Jakie restrykcje w czerwonych strefach?

Przepisy w czerwonej strefie dotyczą przede wszystkim obowiązku zakrywania nosa i twarzy w przestrzeni publicznej i m.in. ograniczeń liczby klientów w sklepach oraz liczby osób podczas imprez masowych.

Według dobowych danych łowickiego sanepidu w powiecie jest 150 tzw. aktywnych przypadków koronawirusa, a od początku pandemii potwierdzono 240 zakażeń SARS-CoV-2. 88 osób wyzdrowiało, a dwie osoby zmarły.

W powiecie są trzy ogniska zakażeń: w zakładzie przetwórczym, w urzędzie gminy w Domaniewicach i - już wygasające - mające swoje źródło na jednym z wesel.

