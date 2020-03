Proboszcz parafii w Białopolu (woj. lubelskie) został zakażony koronawirusem - przekazał wójt gminy Białopole Henryk Maruszewski. Kościół został zamknięty.

Zdjęcie Koronawirus w Polsce. Oznakowania dla pacjentów /Jakub Kaczmarczyk /PAP

Rzecznik diecezji zamojsko-lubaczowskiej ks. Michał Maciołek podał, że kapłan tej diecezji, u którego wykryto koronawirusa, od kilku dni przebywał w szpitalu, gdyż leczył się na chorobę płuc.

"Ostatni raz sprawował liturgię w kościele parafialnym 9 marca. Gdy poczuł się chory, liturgię w jego zastępstwie sprawował inny kapłan. Wirus wykryto 18 marca. Sytuacja w parafii jest pod kontrolą służb sanitarnych" - podał ks. Maciołek w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

"Opieka duszpasterska w koniecznych przypadkach zapewniona jest przez księży z sąsiednich parafii. Przestrzegane są wszystkie zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego" - napisał ks. Maciołek.

Wójt gminy Białopole Henryk Maruszewski powiedział, że zarażonym jest proboszcz tamtejszej parafii. "Koronawirus nie wybiera, jest potwierdzenie, że u nas to u księdza się stało. Sanepid już działa, jeżdżą, wymazy biorą. Ksiądz dziekan chce, by sanepid się zajął dezynfekcją kościoła i kaplicy" - powiedział Maruszewski.

Ksiądz mógł się zarazić na pogrzebie

Kościół w Białopolu został zamknięty. Zarażony proboszcz jest jedynym kapłanem w tej parafii. Trafił do szpitala w Chełmie z powodu problemów z oddychaniem. Tam po badaniach okazało się, że jest zarażony koronawirusem, został przewieziony do szpitala zakaźnego w Puławach.

"Nasza gmina jest malutka, około 3 tys. mieszkańców, a ksiądz proboszcz, wiadomo, miał kontakty z ludźmi" - zaznaczył wójt.

Urząd gminy został zamknięty, urzędnicy pracują zdalnie. "Chyba, że będzie jakiś przypadek losowy, to wtedy będzie Urząd Stanu Cywilnego do dyspozycji. Przekazałem też informację o zakażeniu do zakładów pracy w gminie. Wystosowałem apel do mieszkańców, aby ci, którzy mieli kontakt z osobą zarażoną ,zgłaszali się do sanepidu" - dodał Maruszewski.

Według sygnałów od mieszkańców gminy - przekazał wójt - ksiądz mógł się zarazić od osób, które przyjechały ostatnio z zagranicy na pogrzeby do Białopola.