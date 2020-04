Lublin: Zakażony koronawirusem leczony osoczem

Klinika chorób zakaźnych w Lublinie jako pierwsza w kraju rozpoczęła terapię osoczem u pacjenta z zakażeniem koronawirusa. Tą osobą jest mężczyzna w średnim wieku. Lekarze spodziewają się pierwszych efektów w ciągu tygodnia – informuje "Kurier Lubelski".

Zdjęcie Klinika chorób zakaźnych przy ul. Staszica w Lublinie /Jacek Bodzak /Reporter

Lubelscy zakaźnicy jako pierwsi w Polsce rozpoczęli leczenie pacjenta z COVID-19 za pomocą osocza. Potwierdził to wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Reklama

Kiedy będzie można spodziewać się pierwszych efektów terapii? "Tego nie wiemy, ale mówi się nawet o około tygodniu. Co prawda pacjent przestał nam gorączkować, ale tak naprawdę nie wiemy, czy to przez to, że dostał osocze, czy z jakichś innych powodów. Tutaj trzeba być bardzo ostrożnym co do wyciągania wniosków" - mówi "Kurierowi Lubelskiemu" kierownik kliniki chorób zakaźnych dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz.

Planowane są kolejne przetoczenia osocza w Lublinie, tym bardziej że jest pozytywny oddźwięk wśród ozdrowieńców i chętnie zgłaszają się do stacji krwiodawstwa.

Przypomnijmy, że eksperymentalna terapia polega na podaniu chorym pacjentom osocza osób, które przeszły już chorobę COVID-19. Ich osocze powinno zawierać przeciwciała, które neutralizują i niszczą korona wirusa, a tym samym blokują jego dalsze namnażanie.

Więcej w "Kurierze Lubelskim".

Koronawirus w Polsce 276 16 734 21 1614 83 324 15 1144 36 85 1099 66 247 4 765 12 2098 132 452 20 335 3 145 1 231 3 288 4 332 10