"Złożymy w Senacie poprawki do ustawy rozszerzającej Tarczę Antykryzysową. Wprowadzamy m.in. postulaty prezydenta, rozciągamy ustawę na firmy założone od 1 lutego do 1 kwietnia" - poinformował w środę szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber.

Zdjęcie Podgląd sali obrad Senatu na ekranie w sali Kolumnowej Sejmu / Marcin Obara /PAP

Na konferencji w Sejmie Łukasz Schreiber oraz senator PiS Marek Pęk przypomnieli, że Senat zajmie się w środę m.in. ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Co zawierają poprawki?

Pęk przypomniał, że nad ustawą pracowały w środę trzy senackie komisje i już w trakcie tego posiedzenia zgłoszono wiele poprawek. Zapowiedział, że kolejne zostaną złożone przez senatorów PiS na posiedzeniu Senatu. Jak mówił, "są one ważne, sygnalizowane przez prezydenta Andrzeja Dudę, ale i przez opozycję".

Schreiber podkreślił, że dwie z tych poprawek, które zostaną zgłoszone, były szczególnie oczekiwane przez przedsiębiorców i zwracał na nie uwagę prezydent.

"Pierwsza z nich zakłada, że rozciągamy Tarczę Antykryzysową na firmy, które zostały założone także od 1 lutego do 1 kwietnia, to coś, co było sygnalizowane bardzo mocno, czyli te nowe podmioty także zostaną objęte" - mówił Schreiber.

Druga poprawka - jak mówił Schreiber - dotyczy objęcia zwolnieniem ze składki ZUS wszystkich firm jednoosobowych. Przypomniał, że obecnie firmy, osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i są objęte zwolnieniem ze składki ZUS, muszą spełniać pewne kryteria - "mieć 15 proc. strat przychodu i nie przekraczać trzykrotnej średniej krajowej, czyli tych 15,6 tys. zł przychodu".

"Otóż likwidujemy te 15,6 tys., a więc obejmiemy wszystkich, którzy prowadzą własną jednoosobową działalność gospodarczą" - dodał.