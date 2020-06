"Epidemia nie skończy się szybko i należy spodziewać się kolejnych ognisk koronawirusa" - powiedział w poniedziałek (8 czerwca) minister zdrowia Łukasz Szumowski w Polskim Radiu 24. Minister był także pytany, czy luzowanie ograniczeń nie nastąpiło za szybko.

Zdjęcie Łukasz Szumowski / Radek Pietruszka /PAP

Szef resortu zdrowia zauważył, że statystyki zakażeń koronawirusem z ostatnich dni - najwyższe od początku epidemii w Polsce - wynikają z przeprowadzenia 50 tysięcy przesiewowych badań w kopalniach.

Zdaniem ministra Szumowskiego, duży spadek liczby potwierdzonych zakażeń będzie można zaobserwować za ponad dwa tygodnie, gdy na Śląsku zakończy się masowe pobieranie wymazów.



"Mamy jedno ognisko - to prawda, bo epidemia się nie skończyła i nie skończy się tak szybko. Będziemy mieli ogniska to tu, to tam, najczęściej w zakładach pracy" - dodał.



Minister Łukasz Szumowski pytany, czy luzowanie ograniczeń nie nastąpiło za szybko, odpowiedział że zagrożeniem dla Polaków byłaby również zapaść gospodarcza. Minister tłumaczył, że odmrażanie gospodarki jest istotne, również z punktu widzenia finansowania służby zdrowia.