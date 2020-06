"Epidemia nie zniknęła, nie odchodzi, nie skończyła się. Na pewno transmisji poziomych, czyli przekazywania wirusa na ulicy przypadkowym ludziom jest znacznie mniej, ale bać powinniśmy się cały czas" - powiedział we wtorek (9 czerwca) w Polsat News minister zdrowia Łukasz Szumowski. Szef MZ odniósł się także do możliwego powrotu obostrzeń.

Szumowski wskazał, że jeśli pozioma transmisja powróci do dawnych wskaźników, to wrócą również obostrzenia w postaci noszenia maseczek.

"Jeśli wybuchłaby gdzieś transmisja pozioma, jeśli mielibyśmy wzrost wykładniczy, to wracalibyśmy do pewnych typów obostrzeń. Lockdownu całkowitego, takiego jak na początku epidemii, nie da się znowu zrobić" - uzasadnił.

Bogdan Rymanowski pytał ministra Szumowskiego również o obowiązek zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi, jeśli zostanie stworzona odpowiednia szczepionka. "Jeżeli szczepionka będzie bezpieczna, to uważam, że powinna być obowiązkowa" - powiedział szef resortu zdrowia.

Szumowski zaapelował także do wyborców, by podczas spotkań z kandydatami na prezydenta nie gromadzili się w większych grupach niż 150 osób.

"Apel mój do wszystkich kandydatów jest jeden. Apeluję do wszystkich kandydatów na prezydenta: przekonujmy naszych sympatyków, w sensie sympatyków kandydatów, żeby nie zarażali się wzajemnie. Inaczej nie pójdą do wyborów" - powiedział minister.

Wskazał, że kandydaci i ich sztaby powinni przypominać o zachowywaniu odległości i noszeniu maseczek. "Na pewno byłoby dobrze, gdyby ludzie byli w maseczkach, byli zdystansowani. Liczebność też jest ważna. Niech one będą 150 osób, nie większe. Może częściej, może kilka spotkań, ale w mniejszym gronie" - powiedział.