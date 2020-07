Kolejne ognisko koronawirusa na Limanowszczyźnie w Małopolsce. Okazało się, że zakażony był jeden z muzyków grających na sobotnim (18 lipca) weselu koło Mszany Dolnej. Gości przebada sanepid.

W weselu koło Mszany Dolnej w Małopolsce brało udział ok. 150 osób. Wiele z nich, jak i chory na COVID-19 muzyk, pochodzi z powiatu nowosądeckiego, gdzie już od przeszło miesiąca rośnie liczba zakażeń, związanych także z kilkoma weselami.

Jak mówi szefowa limanowskiego sanepidu Renata Tokarska, udało się już dotrzeć do przeszło 90 proc. uczestników uroczystości. W najbliższą niedzielę (26 lipca) w Mszanie Dolnej będą zorganizowane dla nich wymazy i dopiero w przyszłym tygodniu będzie wiadomo, ile osób zaraziło się koronawirusem. Część gości pochodziła także z innych województw.

To kolejne ognisko na Limanowszczyźnie. Na początku miesiąca doszło do blisko 40 zakażeń wśród dzieci i ich rodziców, którzy przystąpili do pierwszej komunii w Koninie, także koło Mszany Dolnej.

Maciej Pałahicki

Opracowanie: Joanna Potocka



