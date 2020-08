"Myślę, że na jesieni tych przypadków (zakażenia koronawirusem – przyp. RMF FM) może być nawet kilka tysięcy dziennie i to nie będzie niczym nadzwyczajnym, ponieważ koronawirus, podobnie jak inne infekcje dróg oddechowych, charakteryzuje się sezonowością" - powiedział w Rozmowie w samo południe w RMF FM Marek Posobkiewicz.

Główny Inspektor Sanitarny MSWiA wskazał, że "musimy się liczyć z tym, że pandemia zakończy się wtedy, kiedy będzie kilkadziesiąt procent społeczeństwa po kontakcie z wirusem".

"Nie będziemy mieli wtedy wektorów, czyli tych osób, które jeszcze nie chorowały bądź nie były zakażone, które zakażają się i dalej tego wirusa 'sprzedają' kolejnym osobom" - dodał.

Marek Posobkiewicz, pytany przez Marcina Zaborskiego o to, czy zazdrości byłemu ministrowi zdrowia Łukaszowi Szumowskiemu wakacji w Hiszpanii, odpowiedział,że "być może tam jest ładniejsza pogoda".

"Każdy ma prawo wyboru" - dodał Główny Inspektor Sanitarny MSWiA. "Z tym wirusem możemy spotkać się wszędzie. On jest w tej chwili w całej Polsce. Osób po kontakcie z koronawirusem może być nawet kilkaset tysięcy. Wiele osób przechodzi zakażenie bezobjawowo" - stwierdził Posobkiewicz.

Kwestia szczepień

Były Główny Inspektor Sanitarny mówił o rekomendacjach dotyczących szczepionki na COVID-19.

"Wskazania będą podobne jak w przypadku szczepionki przeciwko grypie: osoby z obniżoną odpornością, starsze, dzieci. Ale tak naprawdę zaszczepią się osoby wrażliwe. I wszyscy mądrzy" - stwierdził Posobkiewicz pytany o to, kto powinien szczepić się w pierwszej kolejności w momencie, gdy preparat zostanie opracowany.

"Wszyscy możemy mieć nadzieję, że ta szczepionka szybciej się pojawi, ale musimy pamiętać o tym, że oprócz zakończenia wszystkich cykli badań, (...) ta ostatnia faza jest na tysiącach osób, potem jeszcze jest wyprodukowanie, kolportaż, samo zorganizowanie szczepień. To wszystko potrwa" - mówił. Według niego "w pierwszej chwili może być nawet 'walka' między różnymi krajami - o to, żeby te szczepionki zdobyć".

Krytyczna opinia w sprawie skrócenia izolacji

Gość Marcina Zaborskiego odniósł się również do nowych wytycznych proponowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Poparł skrócenie kwarantanny do 10 dni. Krytycznie odniósł się do propozycji skrócenia izolacji po zakażeniu.

"Ja tej izolacji nie skracałbym do 10 dni bez wykonywania testu z tego względu, że ten wirus tak średnio utrzymuje się około 3 tygodni. Chcąc nie robić testu, ten okres izolacji minimum trzytygodniowy bym zachował" - stwierdził Posobkiewicz.

