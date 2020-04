Dzisiaj nie podjęliśmy decyzji o otwarciu granic, a raczej chcemy przedłużać ten reżim kontrolny, który cały czas jest utrzymywany - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki.

Zdjęcie Premier: Nie podjęliśmy decyzji o otwarciu granic /Robert Stachnik /Reporter

Premier był pytany o perspektywę zniesienia restrykcji dotyczących podróżowania za granicę. Obecnie granice zamknięte są do 3 maja, z możliwością przedłużenia.

Reklama

Morawiecki zwrócił uwagę, że choć istnieją państwa, które mają dużo większy poziom zachorowań na milion mieszkańców i które łagodzą reżim sanitarny, to - jak dodał - "nie jest to wystarczający czynnik do podjęcia podobnej decyzji w Polsce".

"Raczej wolimy zwiększać zakres swobód takich, jak chociażby uprawianie sportu, (...) czy odmrażanie gospodarki, które jest szalenie ważne dla utrzymania miejsc pracy i dla wzrostu gospodarczego w Polsce, niż sama prosta swoboda podróżowania. Jest ona niezwykle ważnym, oczywiście, prawem, ważnym elementem naszego życia, ale dzisiaj cały czas musimy podejmować trudne decyzje: coś za coś" - podkreślił premier. "Coś ograniczamy po to, żeby w tym przypadku ograniczyć rozprzestrzenianie się tego koronawirusa" - zaznaczył.

Morawiecki przypomniał, że Polska "wdrożyła jako jedna z pierwszych, jeśli nie pierwsza w Europie, sanitarne kontrole graniczne". "Również ograniczyliśmy ruch graniczny w znacznym stopniu. I to przez ekspertów zarówno Światowej Organizacji Zdrowia, jak i ekspertów epidemiologów, uważane jest za ważny czynnik powstrzymujący rozprzestrzenianie się koronawirusa" - podkreślił premier.