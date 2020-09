W trybie mieszanym pracuje 100 placówek oświatowych, a 51 w trybie zdalnym - poinformowało w czwartek (10 września) po południu Ministerstwo Edukacji Narodowej.

MEN podało dane zebrane od kuratorów oświaty na podstawie informacji od dyrektorów z czwartku z godziny 14.00.

Zgodnie z nimi w czwartek w trybie stacjonarnym pracowały 48 333 przedszkola, szkoły i inne placówki oświatowe, czyli 99,68 proc. wszystkich placówek oświatowych.

W trybie mieszanym, czyli z nauką prowadzoną częściowo w szkole i częściowo w domu, pracowało 100 placówek, czyli 0,21 proc. wszystkich.

W trybie wyłącznie zdalnym funkcjonowało 51 placówek (0,11 proc. wszystkich).

MEN podaje, że dane dotyczą szkół i placówek, w których powiatowa inspekcja sanitarna - po szczegółowym przeanalizowaniu sytuacji - wydała zgodę na pracę szkoły w innym trybie nauki niż stacjonarny.

W czwartek przed południem na konferencji prasowej minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski, podał dane na czwartek na godzinę 9.30. Zgodnie z nimi 46 szkół pracowało w trybie zdalnym, 92 - w trybie mieszanym.

"Wydaje się, że jest to dobre rozwiązanie"

Szef MEN zauważył, że o ile w pierwszych dniach spośród szkół, które przechodziły na inną formę pracy, większość przechodziła na całkowitą naukę na odległość, o tyle teraz więcej jest szkół, które stosują system mieszany.

- Wydaje się, że jest to dobre rozwiązanie, ponieważ pozostali uczniowie mogą korzystać z bezpośredniego kontaktu z nauczycielami. Z tego, co widzimy, jest to wynik działania inspekcji sanitarnej, która nie poddaje się emocjom, prowadzi dochodzenie epidemiologiczne i na podstawie obiektywnych danych decyduje, czy cała placówka, czy tylko jej fragment powinien przejść na nauczanie zdalne - wskazał Piontkowski.

W środę trybie mieszanym pracowało 87 placówek oświatowych, a 45 w trybie zdalnym.