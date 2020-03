W sobotę o godz. 11 odbędzie się posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego - poinformował w Polsat News szef KPRM Michał Dworczyk.

Zdjęcie Szef KPRM Michał Dworczyk /Adam Chełstowski /Agencja FORUM

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w piątek, że zdecydowano o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, wprowadzimy pełne kontrole na wszystkich polskich granicach, tymczasowy zakaz wjazdu do Polski obejmie cudzoziemców, zawieszona zostaje działalność restauracji, pubów, klubów, barów.

Dworczyk pytany, czy po sobotnim spotkanku można się spodziewać decyzji kluczowych dla naszego społeczeństwa odparł: "Wczoraj podjęliśmy bardzo daleko idące decyzje mające wpływ na życie Polaków. To było niezbędne, wywołane potrzebami i wyzwaniami, z którymi się teraz mierzymy. Myślę, że tak daleko idących decyzji nie będzie. W tych dniach musimy się skupić na wdrażaniu wszystkich procedur i rozwiązywaniu problemów, które się z tym wiążą. Pierwszy raz jesteśmy w takiej sytuacji".

"Mówię tu nie tylko o rządzących, ale o całym społeczeństwie, w związku z tym na pewno będzie jeszcze wiele takich sytuacji, które trudno jest przewidzieć. Będziemy musieli je na bieżąco rozwiązywać. Już teraz dziękuje za wszystko, co do tej pory robią i będą robić, szczególnie, jeśli chodzi o personel medyczny, lekarzy i pielęgniarki, przedstawicieli administracji, urzędników i konsulów, którzy w tych dniach będą mieli szczególnie dużo pracy pomagając właśnie powracającym do kraju" - dodał Dworczyk.