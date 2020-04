​Michał Dworczyk: We Wrocławiu wylądował Antonov AN-124

"We Wrocławiu wylądował kolejny Antonov AN-124 i kolejne 13 mln maseczek medycznych" - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk.

"Tymczasem we Wrocławiu wylądował kolejny Antonov AN-124 i kolejne 13 mln maseczek medycznych" - napisał Dworczyk na Twitterze.

To kolejna dostawa sprzętu medycznego; w miniony czwartek służby prasowe wojewody dolnośląskiego informowały, że na lotnisku we Wrocławiu wylądował samolot Antonov An-124, który dostarczył z Chin do Polski kilkadziesiąt ton środków ochrony osobistej m.in. maseczki, rękawiczki i kombinezony.