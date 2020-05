​- Chcemy jak najszybciej zlokalizować chore osoby na Śląsku i ograniczyć ogniska zachorowań w kopalniach - powiedział w poniedziałek (11 maja) na konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski. Szef resortu zdrowia poinformował, że na Śląsk udał się wiceminister Waldemar Kraska, który będzie uczestniczył w posiedzeniu tamtejszego sztabu kryzysowego.

Zdjęcie Łukasz Szumowski /Fot Tomasz Jastrzebowski /Reporter

Na Śląsku potwierdzono już kilkaset zakażeń wśród górników. W ubiegły czwartek (7 maja) rozpoczęła się duża akcja badań przesiewowych w pięciu kopalniach.



Minister przekazał, że po spłynięciu wyników badań przesiewowych wśród górników zostaną podjęte decyzje co do znoszenia restrykcji. Minister nie wykluczył, że może to się odbywać stopniowo w różnych rejonach kraju.



- W piątek (8 maja) udało się przebić magiczną liczbę 20 tys. testów - poinformował Łukasz Szumowski.



Minister przekazał, że ruszyła już akcja pobierania wymazów w tzw. drive thru, czyli punkcie pobrań wymazów bez wysiadania z auta, w 12. dniu kwarantanny.



"Wielu epidemiologów potwierdza, że szczyt zachorowań na koronawirusa przed nami. (...) Jesteśmy w tej chwili na wskaźniku około jeden, co znaczy, że wypłaszczyliśmy krzywą - mówił Łukasz Szumowski.



Minister ponownie zaapelował też o noszenie masek. "Od jednego do dwóch procent społeczeństwa mogła już przechorować koronawirusa" - powiedział Szumowski.