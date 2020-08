- Składam rezygnację z funkcji ministra zdrowia - zapowiedział Łukasz Szumowski na konferencji prasowej. - Uznałem, że to jest ten czas - dodał. Jak dowiedziała się PAP w źródłach rządowych, minister już od dłuższego czasu zamierzał złożyć dymisję. Tłumaczył to względami osobistymi i tym, że pełnienie tej funkcji kosztowało go dużo zdrowia. Jak powiedział, formalnie władzę w resorcie przejmuje na razie premier.

- Składam rezygnację z funkcji ministra zdrowia, pozostaję posłem, wracam do pracy zawodu lekarza - poinformował minister. - Od razu uprzedzam wszystkie pytania dziennikarzy. Nigdzie nie znikam, nie odchodzę, pozostaję posłem, pozostaję w przestrzeni publicznej i będę pełnił funkcje publiczne. Oczywiście wracam do zawodu, jestem kardiologiem, jestem elektrofizjologiem. Chciałbym wrócić do kliniki i leczyć pacjentów. Tak naprawdę rozmowy o tym były od wielu miesięcy - dodał.

Jak mówił, "niestety, pojawił się COVID-19 i wówczas w sposób odpowiedzialny powiedziałem, że pozostaję na stanowisku i dopóki to będzie konieczne, będę pełnił tę funkcję".



- Dzisiaj uznałem, że to jest ten czas, że mamy w Polsce zbudowany system. Dzięki szybkim i odważnym decyzjom udało się, że nie było dziesiątek tysięcy zgonów, tak jak w krajach Europy Zachodniej, wielu bogatszych od nas.

Jak zapewniał, decyzja o rezygnacji jest przemyślana i nie ma nic wspólnego z wątpliwościami związanymi z zakupami przy okazji pandemii koronawirusa.

- Po mojej rezygnacji formalnie władzę w resorcie służby zdrowia przejmuje na razie premier. Co do kandydatów - decyzja należy do premiera. W tej kwestii się nie wypowiadam - zaznaczył Szumowski.

Dżentelmeńska umowa z premierem i prezesem

- Dżentelmeńska umowa między mną i panem premierem, panem prezesem, była taka, że miałem dokończyć parę spraw ważnych dla Polski, choćby zakończyć wdrożenie systemów informatyzacji ochrony zdrowia. Jesteście w stanie to dostrzec, jak wyglądałaby Polska w czasie epidemii bez e-recepty, bez e-zwolnienia, które wspólnie z ZUS i Ministerstwem Rodziny w sposób bardzo elegancki udało się wdrożyć w całej Polsce jako obowiązkową usługę - powiedział Szumowski.



Kiedy podjął decyzję o odejściu z ministerstwa? Jak stwierdził - "wcześniej" i "premier oraz prezes o tym wiedzieli". Choć przyznał, że decyzję o rezygnacji z funkcji ministra zdrowia miał podjąć w lutym. - Moja decyzja wynika w dużym stopniu z tych wszystkich przesłanek, o których powiedziałem, i osobistych, i pracy zawodowej. Miałem zobowiązania i miałem termin, który powinien doprowadzić mniej więcej około lutego. Pojawiła się pandemia, pół roku dłużej pozostałem na tym stanowisku, ale wracam do zawodu - powiedział Szumowski na konferencji w resorcie zdrowia.

Dodał, że "ten termin był już uzgadniany od mniej więcej tygodnia, dwóch tygodni". - Dla mnie i oczywiście dla pana premiera, dla pana prezesa i dla prezydenta to nie jest zaskoczenie - powiedział.

- Był to niezwykle ważny dla mnie okres w życiu, często trudny, często niezwykle radosny, jak widziałem choćby twarze dzieci z SM, jak otrzymały informacje, że teraz już każdy będzie miał prawo do leczenia. Podaję SM jako przykład, bo to jest to, o co chodzi w pełnieniu tej funkcji - powiedział Szumowski.

- Myślę, że udało mi się nie oderwać od rzeczywistości, udało mi się słuchać pacjentów - mówił Szumowski.

Jak stwierdził, "zespół pracujący nad jesienną strategią leczenia pacjentów z koronawirusem przekazał swoje zalecenia".

Wskazał, że rekomendacje dotyczą zwiększonej roli lekarzy rodzinnych, "żeby mieli szansę i prawo do zlecania testów po zebraniu odpowiedniego wywiadu, po sprawdzeniu na ile objawy są zbieżne z COVID-19, a na ile pasują do grypy".

- Chcielibyśmy, żeby osoby zdrowe i chore były oddzielane nie tylko czasowo w POZ-ach, ale również chcielibyśmy stworzyć - w ramach sieci szczególnie szpitali powiatowych, ale też innych szpitali - ambulatoria dla osób z objawami choroby. Rozbudowujemy sieć laboratoriów - powiedział. Dodał, że modyfikacji ulegnie także sieć szpitali jednoimiennych.

- Nie wszystko nam wyszło, ale efekty widać w ocenie Polaków - stwierdził minister.



Szumowski mówił też o innych kwestiach, które podjął podczas swojej kadencji, jak na przykład onkologia. - To jest duży temat, który udało się zrobić, sieć onkologiczna. Dzięki współpracy z prezydentem udało się wypracować strategię onkologiczną - pierwszy raz w historii Polski mamy taki dokument - podkreślił minister.

- Jestem przekonany, że mój następca, na pewno niezwykle kompetentny ekspert, będzie mógł poprowadzić dalej ten system, który zbudowaliśmy, reagując na rzecz niespotykaną, jaką była epidemia koronawirusa - dodał.

Wcześniej rezygnację złożył wiceminister Janusz Cieszyński

Przypomnijmy, że w poniedziałek rezygnację złożył też wiceminister Janusz Cieszyński .



"Dziś ostatni z moich 944 dni pracy w Ministerstwie Zdrowia. Decyzja kilkukrotnie już odkładana, ale dzięki temu też dobrze przemyślana. Kiedy przychodziłem na Miodową, miałem wiele obaw, czy podołam zadaniom, które mi powierzono" - napisał Cieszyński o swojej rezygnacji w mediach społecznościowych.

Żegnając się z resortem, Szumowski szczególnie mu dziękował.



Ale dziękował również swojej rodzinie - żonie i bratu, że wspólnie ze swoją rodziną "wytrzymał falę hejtu, a przecież nie oni pisali się do polityki i to nie była ich decyzja".