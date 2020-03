Minister zdrowia: Stan zagrożenia epidemicznego w Polsce. Rozporządzenie

W czwartek zostanie wydane rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego - poinformował szef MZ Łukasz Szumowski. Jak mówił, oznacza to, że minister zdrowia będzie mógł m.in. ograniczyć "specyficzny sposób przemieszczania się".

"Wczoraj WHO ogłosiło stan pandemii. Chciałem poinformować, że dzisiaj zostanie wydane rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, zgodnie z ustawą o chorobach zakaźnych" - oświadczył Szumowski w czwartek na konferencji prasowej.

"To oznacza, że w kolejnych rozporządzeniach minister zdrowia może czasowo ograniczyć specyficzny sposób przemieszczania się, może zakazać i ograniczyć czasowo obrót i używanie określonych produktów, może czasowo ograniczyć funkcjonowanie określonych instytucji lub zakładów pracy i może wprowadzić zakaz organizowania widowisk i wszelkich zgromadzeń określonych co do liczby w rozporządzeniu" - tłumaczył Szumowski.

"Również może nakazać udostępnienie nieruchomości, lokali, terenów, na poczet działania i w planach przeciwdziałania epidemii" - dodał minister.

Podał też, że minister zdrowia może kierować do pracy przy zwalczaniu epidemii "pracowników podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne". "W związku z tym będziemy mogli zgodnie z prawem prosić o pracę w poszczególnych jednostkach, które są istotne" - zapowiedział minister zdrowia.

Kwarantanna przestrzegana

Łukasz Szumowski przypomniał na konferencji prasowej, że funkcjonariusze policji odwiedzają osoby objęte kwarantanną i sprawdzają, czy przestrzegają jej zasad.



Powiedział, że w Polsce jest ponad 1200 osób objętych kwarantanną. "Na 1200 osób jedynie 16 w całej Polsce miało absencję w miejscu kwarantanny" - poinformował szef MZ.

Podziękował jednocześnie Polakom "za to, że czują się odpowiedzialni za zdrowie innych". "Dziękuję też policji i służbom sanitarnym za tę ciężką pracę" - dodał.

Szumowski poinformował również, że "osiem osób objętych kwarantanną zgłosiło policjantom potrzeby z zakresu produktów żywieniowych i osobistych". "To pokazuje, że to działanie - pukanie przez policję do drzwi ma sens i że Polacy są odpowiedzialnym narodem w zakresie przestrzegania zaleceń i dbania o swoich bliskich, swoich sąsiadów i innych, którzy mogą być zarażeni" - przekonywał.