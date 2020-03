Mamy 13 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Tym samym liczba zarażonych wzrosła do 452. Pięć osób zmarło.

Zdjęcie Karetka na teren Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku / Artur Reszko /PAP

Potwierdzone przypadki dotyczą: czterech osób z woj. wielkopolskiego, trzech osób z woj. dolnośląskiego, dwóch z woj. podlaskiego i po jednej osobie z woj. podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego i kujawsko-pomorskiego.



W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem wynosi obecnie 452. Pięć osób zakażonych koronawirusem zmarło. Resort zdrowia nie uwzględnia w statystyce przypadku 27-letniej kobiety, która również była zakażona koronawirusem, ale jak podały służby medyczne bezpośrednią przyczyną jej śmierci nie był COVID-19, choroba wywołana koronawirusem, tylko sepsa.









Podlaskie: Dwa nowe przypadki koronawirusa w regionie

Nowe zachorowania odnotowano między innymi w woj. podlaskim. Zakażenia potwierdzono u dwóch mężczyzn: jednego z powiatu łomżyńskiego, drugiego z powiatu białostockiego potwierdzono koronawirusa - to czwarty i piąty przypadek tego wirusa w Podlaskiem - podał w sobotę w komunikacie Podlaski Urząd Wojewódzki.



Jak informuje we wspólnym komunikacie wojewoda podlaski i wojewódzki inspektor sanitarny, dodatni wynik u dwóch mężczyzn potwierdziły badania laboratoryjne.

"Pierwszy z nich to mężczyzna w średnim wieku z powiatu łomżyńskiego, przebywa w kwarantannie domowej - taką decyzję podjął lekarz po zbadaniu mężczyzny. Drugi to również mężczyzna w średnim wieku z powiatu białostockiego, wrócił do kraju z Gruzji, jest hospitalizowany. Osoby z najbliższego kontaktu obu mężczyzn zostały objęte opieką epidemiologiczną" - podano w komunikacie.

Do tej pory koronawirusa potwierdzono też u 28-latki z powiatu białostockiego, która wróciła z Wielkiej Brytanii i przebywa w kwarantannie domowej oraz u 35-letniego mężczyzny, pierwszego pacjenta z koronawirusem i dziecka z tej samej rodziny. Dziecko - jak informował w piątek urząd wojewódzki - jest w dobrym stanie, rodzina jest objęta kwarantanną.

Z danych (sprzed południa) Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego prezentowanych w sobotę wynika, że obecnie w regionie z podejrzeniem koronawirusa w szpitalach jest 11 osób, 860 jest objętych kwarantanną, 520 znajduje się pod nadzorem epidemiologicznym, wykonano 450 testów w kierunku koronawirusa.



Dolnośląskie: Nowo zdiagnozowani w kwarantannie domowej

O trzech nowych osobach, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem na Dolnym Śląsku, poinformowały w sobotę służby wojewody dolnośląskiego. W sumie w regionie zakażenie nowym patogenem potwierdzono u 61 osób. Dwie zmarły.

Biuro prasowe wojewody dolnośląskiego w wydanym w sobotę komunikacie poinformowało o trzech nowych osobach na Dolnym Śląsku, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem. "Nowo zdiagnozowane osoby zostały poddane domowej kwarantannie" - podano. W sumie w regionie zakażanie wykryto u 61 osób, dwie z zakażonych osób zmarły.

22 pacjentów, u których stwierdzono zakażenie leczonych jest w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, który jest szpitalem zakaźnym - jedną z 19 jednoimiennych placówek w kraju. Dwóch pacjentów jest w szpitalu w Bolesławcu, dwoje nastolatków przebywa w Klinice Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Pozostali zakażeni przebywają w kwarantannach domowych.

W najcięższym stanie jest starszy mężczyzna, który trafił do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu kilka dni temu.

We wtorek rano resort zdrowia poinformował o śmierci 57-letniego mężczyzny zakażonego koronawirusem, który był hospitalizowany w szpitalu w Wałbrzychu. Mężczyzna miał choroby współistniejące.

W piątek 13 marca zmarł we wrocławskim szpitalu 73-letni mężczyzna, który z powodu innych chorób trafił do szpitala w stanie ciężkim. Był niewydolny oddechowo przez kilka dni.

Nowy przypadek w Lubelskiem

Na terenie województwa lubelskiego jest kolejny nowy przypadek zakażenia koronawirusem - poinformowała w sobotę po południu rzeczniczka wojewody lubelskiego Agnieszka Strzępka. Łącznie w regionie potwierdzono dotychczas 30 zachorowań, jedna osoba zmarła.

Nowy przypadek zakażenia to mężczyzna z powiatu kraśnickiego. "Potwierdzone wyniki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 dotyczą mężczyzny w przedziale wieku 20-40, z powiatu kraśnickiego, który wrócił z kraju o dużej transmisji wirusa. Stan pacjenta jest dobry" - podała Strzępka w komunikacie.

Rano w sobotę Strzępka informowała o nowym zarażeniu koronawirusem dotyczącym kobiety z powiatu biłgorajskiego w wieku poniżej 20 lat. Ona też jest w dobrym stanie.

Dotychczas w regionie potwierdzono 30 przypadków zarażenia koronawirusem. W minioną sobotę zmarł 66-letni mężczyzna, który - z rozpoznanym zakażeniem koronawirusem - przebywał w szpitalu klinicznym nr 1 w Lublinie. Pacjent ten miał też współistniejące choroby przewlekłe i według lekarzy przyczyna śmierci mężczyzny mogła być, z dużym prawdopodobieństwem, inna niż ostra niewydolność oddechowa.

W piątek wieczorem Strzępka podawała, że na terenie województwa lubelskiego jest 20 osób hospitalizowanych z podejrzeniem zakażenia koronawirusem, poddanych kwarantannie - 2.722, zaś objętych nadzorem epidemiologicznym - 5.272.

Wojewoda lubelski Lech Sprawka zaapelował do mieszkańców regionu o pozostanie w domach mimo weekendu i pierwszego dnia kalendarzowej wiosny.



Wielkopolskie: Cztery nowe przypadki, zakażeni w dobrym stanie

Zaś w woj. wielkopolskim potwierdzono kolejne cztery przypadki zakażenia koronawirusem. Dotąd w regionie zakażenie koronawirusem potwierdzono łącznie u 26 osób. Jedna osoba zmarła.

"Badania laboratoryjne potwierdziły dodatnie wyniki u kolejnych czterech osób z Wielkopolski. Pierwszą z nich jest kobieta z powiatu krotoszyńskiego. Ma ok. 60 lat, jej stan jest dobry, przebywa w domowej kwarantannie" - podkreślił Stube.

"Druga osoba - młoda kobieta z powiatu krotoszyńskiego, w stanie dobrym, jest w domowej kwarantannie. Trzecia osoba to mężczyzna ok. 60 lat z powiatu krotoszyńskiego. Jego stan jest dobry i przebywa w domowej kwarantannie. Czwarta osoba, kobieta w średnim wieku, w stanie dobrym, leży z poznańskim szpitalu zakaźnym. Jej stan jest dobry" - dodał.

Stube zaznaczył, że wszystkie te osoby - mieszkańcy powiatu krotoszyńskiego - miały kontakt z zakażonymi koronawirusem.

Do tej pory w Wielkopolsce zakażenie koronawirusem potwierdzono u 26 osób. Jedna osoba zmarła.





20 przypadek w Podkarpackiem

Badaniami laboratoryjnymi potwierdzono 20. przypadek zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 w województwie. To kobieta w sile wieku z powiatu leżajskiego, która przebywa w kwarantannie domowej - poinformowała rzeczniczka prasowa wojewody podkarpackiego Małgorzata Waksmundzka-Szarek.

Na Podkarpaciu do tej pory zmarły dwie osoby zakażone koronawirusem: 67-letni mężczyzna i 27-letnia kobieta - w jej przypadku służby medyczne poinformowały, że bezpośrednią przyczyną śmierci nie był COVID-19, ale sepsa.

Waksmundzka-Szarek podała, że obecnie na terenie województwa pod nadzorem pozostaje 5911 osób, a 5298 poddanych jest kwarantannie. Hospitalizowanych jest 69 osób.

Od początku wdrożenia badań w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 w laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie wykonano 985 testów.

Kujawsko-pomorskie: Kolejna osoba zakażona, razem 16 chorych

"Zakażenie koronawirusem stwierdzono u starszej kobiety, która wróciła z zagranicy. Pacjentka przebywa z Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy. Jej stan jest dobry" - powiedział Mól.

Jest to drugi przypadek zachorowania, o którym poinformowano w sobotę. Wcześniej podano, że zakażenie potwierdzono u kobiety w sile wieku, która od niedzieli przebywa na kwarantannie i nadal jest nią objęta. Jej stan również jest dobry.

Obecnie bilans wykrytych przypadków zakażenia koronawirusem w regionie wynosi 16. Spośród osób zakażonych 12 przebywa w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy, a cztery - na kwarantannie.

W regionie działają trzy laboratoria badające osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem: w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy, w Instytucie Medycyny Sądowej w Bydgoszczy i w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. Czwarte laboratorium w najbliższych czasie zostanie uruchomione w szpitalu w Grudziądzu przemianowanym na zakaźny.



Nowy przypadek w woj. małopolskim, w sumie 15 chorych

Badania laboratoryjne potwierdziły także kolejne zakażenie w Małopolsce. Zarażony jest starszy mężczyzna z Krakowa. Jest w stanie dobrym. Przebywa w izolacji domowej.



Aktualnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 15 osób.

O pierwszym polskim przypadku pacjenta zarażonego koronawirusem Ministerstwo Zdrowia poinformowało 4 marca. Od tego czasu osoby z koronawirusem są w szpitalach w całej Polsce.



Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r.

W najbliższych dniach będziemy mieli tysiąc, dwa tysiące zakażonych koronawirusem. Natomiast w ciągu kilkunastu dni ta liczba może się zwiększyć do 10 tys. osób - uważa minister zdrowia, Łukasz Szumowski.