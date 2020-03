Liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 w Polsce wrosła do 12. Odnotowano także 26 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Bilans zarażonych nowym patogenem to już 927.

Zdjęcie Praca w laboratorium poznańskiego SANEPIDu /LUKASZ GDAK/Polska Press/GALLO IMAGES /East News

Potwierdzone przypadki dotyczą: dziewięciu osób z woj. śląskiego, czterech osób z woj. wielkopolskiego i lubelskiego, trzech osób z woj. zachodniopomorskiego i woj. warmińsko-mazurskiego, dwóch osób z woj. podkarpackiego i jednej osoby z woj. małopolskiego.

Nie żyją 41-latek i 71-latek

W szpitalu we Wrocławiu zmarły dwie osoby: 41-letni oraz 71-letni mężczyzna, którzy mieli choroby towarzyszące.



W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w kraju wynosi 927, a bilans ofiar: 12.

Nowe przypadki

Zachodniopomorskie: Trzy kolejne przypadki wykryto u młodych kobiet z powiatu koszalińskiego, które wróciły z Hiszpanii. Pozostają w izolacji domowej. W Zachodniopomorskiem koronawirusa wykryto dotychczas u 30 osób.

Podkarpackie: Dwa nowe przypadki. Pierwszy dotyczy mężczyzny w sile wieku z powiatu rzeszowskiego. Jest on w stanie dobrym. Drugi to starszy mężczyzna z powiatu tarnobrzeskiego. Jego stan jest dobry. Mężczyźni przebywają w ścisłej kwarantannie domowej. W sumie regionie odnotowano 39 zakażeń koronawirusem.



Warmińsko-mazurskie: Trzy nowe przypadki dotyczą trzech kobiet w średnim wieku. Dwie z nich to mieszkanki powiatu olsztyńskiego, które powróciły z Austrii. Są w dobrym stanie, przebywają w kwarantannie domowej.Trzecia z tych osób pochodzi z powiatu nowomiejskiego. W jej przypadku doszło do tzw. transmisji lokalnej, czyli zakażenia na terenie Polski, bez kontaktu z osobami powracającymi z innych krajów. Kobieta ma trafić do szpitala. W sumie zakażenie wirusem SARS-CoV-2 potwierdzono dotychczas u 32 osób z regionu.

Lubelskie: Cztery nowe przypadki. Dotyczą kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu łukowskiego, mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu łukowskiego, kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego i mężczyzny powyżej 61 lat z powiatu chełmskiego. Pacjenci są w stanie dobrym, mieli wcześniej kontakt z osobami zakażonymi.W sumie w regionie wykryto 58 przypadków zakażenia koronawirusem, dwie osoby zmarły.

Małopolskie: Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u młodego mężczyzny, który jest w stanie dobrym. Aktualnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 50 osób.

Wielkopolskie: Cztery nowe przypadki. Kolejne zakażenia koronawirusem dotyczą mężczyzn z powiatów: konińskiego, kaliskiego oraz kościańskiego. Wszyscy są dobrym stanie. Dwie osoby przebywają w szpitalach w Koninie i Kaliszu. Mężczyźni z powiatu kościańskiego, którzy niedawno wrócili z zagranicy, przebywają w domu. W sumie 46 zakażonych w regionie, z czego dwie zmarły.

Śląskie: Potwierdzono dziewięć nowych przypadków, w sumie 96 w regionie. Dwie osoby zmarły. W dobrym stanie jest kobieta w sile wieku, która trafiła na oddział zakaźny szpitala w Bytomiu. Dotąd była pod nadzorem służb sanitarnych w Gliwicach, które ustaliły, że prawdopodobnie zakaziła się w swoim miejscu pracy. Również kontakt z osobą chorą w miejscu pracy był przyczyną zakażenia młodego mężczyzny, który przebywa w izolacji domowej. Jest w dobrym stanie, pod nadzorem sanepidu w Gliwicach.

W dobrym stanie zdrowia w izolacji przebywa też kobieta w sile wieku z powiatu cieszyńskiego. Zakaziła się przez kontakt z osobą chorą. Kontakt z osobą z otoczenia był przyczyna zakażenia młodej kobiety. Jest obecnie w izolacji domowej, pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z Tychów. W dobrym stanie jest kobieta w sile wieku z powiatu gliwickiego. Jak ustaliły służby sanitarne, mieszkanka zakaziła się od osoby, która wróciła z Francji.

W kwarantannie przebywał z kolei mężczyzna w sile wieku, który wrócił z zagranicy. Gdy wystąpiły objawy, mieszkaniec powiatu gliwickiego skonsultował się z lekarzem, który zdecydował, że mężczyzna może leczyć się w domu. Na konsultacji w szpitalu w Chorzowie była kobieta w średnim wieku z powiatu lublinieckiego. Lekarz chorób zakaźnych ocenił jej stan jako dobry i zdecydował, że może leczyć się w domu. Służby sanitarne ustalają źródło zakażenia.

W miejscu pracy najprawdopodobniej zakaził się mężczyzna w sile wieku. W dobrym stanie zdrowia przebywa w izolacji w swoim domu w powiecie zawierciańskim. W ciężkim stanie do szpitala w Zawierciu zgłosiła się kobieta z powiatu myszkowskiego, która wykazuje wyraźne objawy zakażenia koronawirusem. Sanepid ustala źródło zakażenia.





O pierwszym polskim przypadku pacjenta zarażonego koronawirusem Ministerstwo Zdrowia poinformowało 4 marca. We wtorek 24 marca bilans zakażonych wynosił 901 przypadków.



Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem.