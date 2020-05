Ministerstwo Zdrowia: Kierowanie do izolatoriów. Są zmiany

Inspektorzy sanitarni również będą mogli kwalifikujące się osoby kierować do izolatoriów, by usprawnić ten proces - wynika z opublikowanej we wtorek, 12 maja, w Dzienniku Ustaw nowelizacji rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Łukasz Szeląg /Reporter

"Projekt rozporządzenia powstał w związku z koniecznością rozszerzenia grupy podmiotów, które mogą kierować do izolatorium. Wprowadza się taką możliwość państwowym inspektorom sanitarnym z jednoczesnym powiadomieniem podmiotu leczniczego sprawującego opiekę zdrowotną w izolatorium" - ocenił skutki regulacji resort.

Jednocześnie podkreślił, że taka zmiana ma usprawnić proces kierowania do izolatorium, czyli miejsca pozaszpitalnego, gdzie przebywają osoby, u których stwierdzono chorobę COVID-19 lub podejrzenie zakażenia.

Osoby te nie wymagają hospitalizacji, ale też nie mogą, z różnych powodów, przebywać w domu na kwarantannie. Pacjenci w izolatoriach mają zapewnioną opiekę medyczną i posiłki, a koszty ich pobytu pokrywa NFZ. W izolatoria przekształcane są m.in. sanatoria, hotele, akademiki lub budynki przyszpitalne. Do izolatorium będzie mógł teraz skierować, po wejściu w życie zmiany, obok lekarza szpitala, również inspektor sanitarny.

Rozporządzenie wchodzi w życie dzień po ogłoszeniu.