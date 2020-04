Na COVID-19 zmarły trzy kolejne osoby, liczba potwierdzonych nowych przypadków zakażenia koronawirusem to 340 – poinformowało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia. Liczba zdiagnozowanych przypadków wzrosła do 9082, a zgonów do 350.

Zdjęcie MZ podało najnowsze informacje /Adam Warżawa /PAP

Potwierdzone przypadki dotyczą osób z województw: 144 ze śląskiego, 80 z wielkopolskiego, 65 z dolnośląskiego, 15 z lubelskiego, 10 z zachodniopomorskiego, ośmiu z kujawsko-pomorskiego, ośmiu z małopolskiego, czterech z opolskiego, trzech z warmińsko-mazurskiego, dwóch z podlaskiego i jednej z pomorskiego.

Koronawirus w Polsce 259 15 638 16 1417 71 275 13 1014 30 81 978 50 203 4 640 10 1936 107 406 16 318 3 142 1 208 2 259 2 308 10

Reklama

Kolejne trzy osoby, które zmarły na koronawirusa, to: 65-latek z Tychów, 84-latek z Raciborza oraz 85-latek z Kalisza.



Większość osób miała choroby współistniejące - poinformował resort.



Wyzdrowiało 1040 osób

Z powodu koronawirusa hospitalizowane są obecnie 2482 osoby, kwarantanną objętych jest 124 311, a pod nadzorem epidemiologicznym przebywa 17436. Wyzdrowiało 1040 osób.

Co wiemy o koronawirusie?

O pierwszym przypadku koronawirusa w Polsce poinformowano 4 marca.

SARS-Cov-2 jest nowym szczepem koronawirusa, który wywołuje zespół ostrej niewydolności oddechowej i prowadzi do ciężkiego zapalenia płuc.

Wirus bardzo łatwo przenosi się między ludźmi drogą kropelkową, na przykład podczas kichania albo kaszlu.

Jedna osoba jest w stanie w błyskawicznym tempie zakazić się od drugiej, zwłaszcza w zatłoczonych, zamkniętych przestrzeniach lub w trakcie bliskich kontaktów.

Najczęstsze objawy koronawirusa to: wysoka gorączka (powyżej 38 stopni), kaszel, duszności, problemy z oddychaniem, bóle mięśni, zmęczenie. Eksperci wskazują, że zakażeniu koronawirusem towarzyszy też często utrata węchu i smaku.

Chcesz wiedzieć więcej na temat pandemii koronawirusa? Sprawdź statystyki:



Polska na tle świata

Sytuacja w poszczególnych krajach

Wskaźniki w przeliczeniu na milion mieszkańców



#POMAGAMINTERIA

Emaus to wspólnota ludzi doświadczonych przez los. Niektórzy byli bezrobotni, inni stracili domy. Założyli wspólnotę, by razem pracować na godne życie. W czasach pandemii mają z tym jednak problemy. Pomóż im zarobić na swoje utrzymanie.

Sprawdź szczegóły >>

W ramach akcji naszego portalu #POMAGAMINTERIA łączymy tych, którzy potrzebują pomocy z tymi, którzy mogą jej udzielić. Znasz inicjatywę, która potrzebuje wsparcia? Masz możliwość pomagać, a nie wiesz komu? Wejdź na pomagam.interia.pl i wprawiaj z nami dobro w ruch!