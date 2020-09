U pacjentki, która do niedawna przebywała w szpitalu SPZOZ w Mławie (Mazowieckie) potwierdzono zakażenie koronawirusem. Placówka pracuje normalnie z wyjątkiem oddziału internistycznego, gdzie do odwołania wstrzymano przyjęcia – poinformował dyrektor szpitala Waldemar Rybak.

Zdjęcie Koronawirus w Polsce /Marek M Berezowski /Reporter

Pacjentka, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem, trafiła do mławskiego szpitala SP ZOZ z zapaleniem płuc tydzień temu - aktualnie przebywa w specjalistycznej placówce w Warszawie.

- Gdy pacjentka trafiła do naszego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z zapaleniem płuc, a wiadomo, że to choroba podobna do COVID-19, zostały wdrożone odpowiednie procedury, pełny reżim sanitarny. Pobrano wymazy. Wynik badań był jednak ujemny. W związku z tym pacjentka została skierowana do leczenia w oddziale internistycznym - powiedział Rybak.

Zaznaczył, że już po hospitalizacji, w trakcie leczenia pacjentki, zdecydowano o ponownym wykonaniu testu w kierunku COVID-19. - Wynik tym razem okazał się pozytywny. Pacjentka została przetransportowana do szpitala zakaźnego w Warszawie. Tam ponownie pobrano wymazy. Badanie potwierdziło zakażenie koronawirusem i dociekliwość naszych lekarzy - wyjaśnił dyrektor mławskiego szpitala SPZOZ.

Rybak podkreślił, że placówka pracuje obecnie normalnie, w tym Szpitalny Oddział Ratunkowy i oddziały, poza internistycznym, gdzie "nie są przyjmowani pacjenci do leczenia planowego". - Będziemy musieli pobrać tam wymazy od wszystkich pracowników i pacjentów, którzy mieli ewentualnie kontakt z zakażoną pacjentką - dodał.

Personel objęty nadzorem epidemiologicznym

Jak przyznał dyrektor mławskiego szpitala SP ZOZ, w związku z potwierdzeniem zakażenia koronawirusem u pacjentki, u dwóch osób, które podobnie, jak ona były tam wcześniej hospitalizowane, wdrożono kwarantannę. - Jeden z pacjentów przebywa aktualnie w innej placówce, a drugi, który zakończył leczenie w naszym szpitalu, przebywa w domu - powiedział Rybak.

Zaznaczył, iż personel oddziału internistycznego mławskiego szpitala SPZOZ, w sumie 30 osób, objęty został nadzorem epidemiologicznym - dotychczas u żadnego z tych pracowników nie stwierdzono objawów COVID-19.

W marcu w szpitalu SP ZOZ w Mławie z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem u pacjentów dwukrotnie czasowo wstrzymywano pracę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Przebywających wówczas w oddziale ratunkowym pracowników i pacjentów poddano kwarantannie. W obu przypadkach badania nie potwierdziły ostatecznie COVID-19. Do czasu tego rozstrzygnięcia, opiekę zgłaszającym się tam w nagłych przypadkach zapewniała poradnia nocnej pomocy lekarskiej.