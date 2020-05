Msza święta online. Gdzie oglądać?

Z powodu epidemii koronawirusa nie wszyscy mogą uczestniczyć osobiście w mszy świętej. W związku z tym Kościół przypomina o możliwości uczestnictwa za pomocą transmisji online. Poniżej publikujemy listę transmisji wraz z godzinami.

Zdjęcie Msza św. w kościele Dominikanów w Gdańsku /Krzysztof Mystkowski/KFP /Reporter

W sobotę 2 maja Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski przekazała, że biskupi zachęcają "w miarę istniejących możliwości, do uczestnictwa w Mszach św. i nabożeństwach w kościołach". Biskupi zastrzegają jednocześnie, że podczas liturgii nadal muszą być przestrzegane państwowe ograniczenia sanitarne związane z epidemią.

Reklama

Według najnowszych rozporządzeń od 20 kwietnia we mszy lub innym obrzędzie religijnym może uczestniczyć jeden uczestnik na 15 m2 powierzchni danego budynku (wyłączając z tego osoby sprawujące posługę). Przykładowo, jeśli świątynia ma powierzchnię 600 metrów kwadratowych, to na mszę będzie mogło wejść 40 osób. Rozporządzenie obowiązuje do odwołania.

Osoby przebywające w kościołach i kaplicach mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub części odzieży. Obowiązek nie dotyczy księży sprawujących mszę.

W związku z utrzymującym się stanem epidemii, nadal obowiązują udzielone dyspensy od uczestnictwa w Mszy św. w niedziele i uroczystości.

Msza święta online z Jasnej Góry

(embed)



Msze św. odprawiane na Jasnej Górze w Częstochowie można oglądać na stronie internetowej sanktuarium oraz na stronie Konferencji Episkopatu Polski .



6:00, 7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00 Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze



Inne transmisje mszy św. online

Transmisje mszy świętych online:

12:00 Bazylika Bożego Miłosierdzia Kraków-Łagiewniki

12:00 Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej

12:00 Sanktuarium św. Stanisława Papczyńskiego (Góra Kalwarii)

15:00 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego Kraków-Łagiewniki

17:00 Kaplica w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach

17:00 Sanktuarium św. Stanisława Papczyńskiego (Góra Kalwarii)

18:00 Klasztor Benedyktynów w Tyńcu (Kraków)

18:00 Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie

Dodatkowo pełna lista aktualnie odprawianych mszy św. na żywo przez internet, w różnych językach, dostępna jest także na specjalnej stronie internetowej ( TUTAJ ).





Msza św. w telewizji i radiu

Msze święte można oglądać także w radiu i telewizji.

Transmisje telewizyjne:



7:00 - TVP 1 (Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach)

9:00 - Polsat News (Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie)

9:30 - TV Trwam (Kaplica Cudownego Obrazu na Jasnej Górze)

10:30 - Polsat Rodzina (Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie)

10:55 - TVP 1 (Jasna Góra)

13:00 - TVP Polonia



Transmisje radiowe:



8:00 - Dwójka (Polskie Radio) - transmisja liturgii Kościoła Greckokatolickiego

9:00 - Jedynka (Polskie Radio) - transmisja z Bazyliki pw. św. Krzyża w Warszawie

9:00 - Radio Maryja - transmisja z Bazyliki pw. św. Krzyża w Warszawie

19:00 - Jedynka (Polskie Radio) - transmisja z Bazyliki pw. św. Krzyża w Warszawie