Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek, 5 maja po południu o 189 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i 16 kolejnych ofiarach śmiertelnych. Łączna liczba zakażeń w Polsce wynosi 14 431. Zmarło 716 osób, a 4280 wyzdrowiało.

Zdjęcie MZ podało nowe dane dotyczące koronawirusa /Jakub Walasek /Reporter

W sumie we wtorek MZ poinformowało o 425 kolejnych zakażeniach i 19 ofiarach śmiertelnych.



Reklama

Potwierdzone przypadki dotyczą osób z województw: 78 z mazowieckiego, 35 ze śląskiego, 35 z dolnośląskiego, 20 z łódzkiego, ośmiu z wielkopolskiego, pięciu w małopolskiego, pięciu z zachodniopomorskiego, jednej z podkarpackiego, jednej z pomorskiego oraz jednej z opolskiego.



Koronawirus w Polsce 366 24 997 32 2790 133 440 30 1769 57 92 1598 98 300 9 1088 35 2631 214 561 30 379 6 154 1 451 19 441 14 374 14

Kolejne ofiary COVID-19 w Polsce to: 67-latka zmarła w Krakowie, 83-latka w Gdańsku, 84-latek, 96-latka w Poznaniu, 69-latka, 89-latka, 88-latek we Wrocławiu, 87-latka w Wałbrzychu, 63-latek w Łomży, 81-latek w Częstochowie, 53-latka we Wrocławiu (mieszkanka woj. śląskiego), 80-latek w Krakowie (mieszkaniec woj. śląskiego), 83-latka w Radomiu, 80-latek, 39-latka w Warszawie, 67-latka w Grudziądzu

Większość osób miała choroby współistniejące.



Koronawirus w Polsce

SARS-Cov-2 jest nowym szczepem koronawirusa, który wywołuje zespół ostrej niewydolności oddechowej i prowadzi do ciężkiego zapalenia płuc.

Wirus bardzo łatwo przenosi się między ludźmi drogą kropelkową, na przykład podczas kichania albo kaszlu. Jedna osoba jest w stanie w błyskawicznym tempie zakazić się od drugiej, zwłaszcza w zatłoczonych, zamkniętych przestrzeniach lub w trakcie bliskich kontaktów.Najczęstsze objawy koronawirusa to: wysoka gorączka (powyżej 38 stopni), kaszel, duszności, problemy z oddychaniem, bóle mięśni, zmęczenie. Eksperci wskazują, że zakażeniu koronawirusem towarzyszy też często utrata węchu i smaku.

Chcesz wiedzieć więcej na temat pandemii koronawirusa? Sprawdź statystyki:

Polska na tle świata

Sytuacja w poszczególnych krajach

Wskaźniki w przeliczeniu na milion mieszkańców