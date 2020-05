Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek (12 maja) po południu o 360 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Jest też 12 kolejnych ofiar śmiertelnych. To oznacza, że łączna liczba zakażeń w kraju wzrosła do 16 921, z czego 839 osób zmarło, a 6131 wyzdrowiało. Łącznie we wtorek resort poinformował o 595 kolejnych przypadkach zakażeń koronawirusem i 28 ofiarach śmiertelnych. Jest to największy dobowy wzrost zakażeń w Polsce od początku epidemii.

Zdjęcie MZ podało nowe informacje dotyczące koronawirusa / Jacek Szydlowski /Getty Images

Nowe przypadki zakażeń dotyczą osób z województw: 288 ze śląskiego, 25 z dolnośląskiego, 21 z mazowieckiego, 13 z łódzkiego, pięciu z wielkopolskiego, trzech z zachodniopomorskiego, dwóch z małopolskiego, jednej z podlaskiego, jednej z opolskiego i jednej z lubelskiego.



Reklama

Kolejne ofiary śmiertelne COVID-19 to: 53-latka i 83-latek w Warszawie, 83-latek w Radomiu, 50-latek w Raciborzu, 89-latka w Zgierzu, 81-latka w Gdańsku, 80-latek, 61-latek, 63-latka, 78-latek we Wrocławiu, 89-latka w Nowogrodźcu i 86-latka w Świdnicy.



Większość osób miała choroby współistniejące.



Koronawirus w Polsce 371 29 1074 35 4271 157 498 35 2056 78 92 1710 123 328 13 1201 44 2829 225 577 34 385 7 164 1 489 28 480 16 396 14

Co wiemy o koronawirusie?

O pierwszym przypadku koronawirusa w Polsce poinformowano 4 marca.

SARS-Cov-2 jest nowym szczepem koronawirusa, który wywołuje zespół ostrej niewydolności oddechowej i prowadzi do ciężkiego zapalenia płuc.

Wirus bardzo łatwo przenosi się między ludźmi drogą kropelkową, na przykład podczas kichania albo kaszlu.

Jedna osoba jest w stanie w błyskawicznym tempie zakazić się od drugiej, zwłaszcza w zatłoczonych, zamkniętych przestrzeniach lub w trakcie bliskich kontaktów.

Najczęstsze objawy koronawirusa to: wysoka gorączka (powyżej 38 stopni), kaszel, duszności, problemy z oddychaniem, bóle mięśni, zmęczenie. Eksperci wskazują, że zakażeniu koronawirusem towarzyszy też często utrata węchu i smaku.

Chcesz wiedzieć więcej na temat pandemii koronawirusa? Sprawdź statystyki:

Polska na tle świata

Sytuacja w poszczególnych krajach

Wskaźniki w przeliczeniu na milion mieszkańców