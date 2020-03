Jest szósta ofiara śmiertelna koronawirusa w Polsce. To 27-letnia kobieta - poinformowało w piątek przed południem Ministerstwo Zdrowia. Zakażenie wykryto też u kolejnych 11 osób. Tym samym liczba potwierdzonych przypadków w Polsce wzrosła do 378.

Nowe potwierdzone przypadki zakażenia dotyczą trzech osób z woj. lubelskiego, trzech osób z dolnośląskiego, dwóch osoby w woj. wielkopolskiego oraz po jednej z woj. podkarpackiego, podlaskiego i małopolskiego.

Resort przekazał, że w szpitalu w Łańcucie (woj. podkarpackie) zmarła szósta osoba zakażona koronawirusem. To 27-letnia kobieta, która była w stanie ciężkim.

W sumie liczba potwierdzonych badaniami zakażeń w Polsce to 378. Sześć z tych osób zmarło.



Podkarpackie

Rzeczniczka wojewody podkarpackiego Małgorzata Waksmundzka-Szarek poinformowała, że komunikat w sprawie śmierci 27-letniej pacjentki "szpital niebawem opublikuje na swojej stronie".



Waksmundzka-Szarek potwierdziła także 18. przypadek zachorowania w regionie. "Jest to starsza kobieta z powiatu tarnobrzeskiego, która jest hospitalizowana" - dodała.





Lubelskie

Nowe potwierdzone wyniki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w województwie lubelskim dotyczą jednej osoby w przedziale wieku 31-65 lat oraz dwóch osób powyżej 65 roku życia. Stan wszystkich osób jest dobry - podała rzeczniczka wojewody lubelskiego Agnieszka Strzępka.



Podkreśliła, że względu na ochronę prawa pacjenta do prywatności, ochronę danych osobowych oraz prawo pacjenta do zachowania w tajemnicy informacji z nim związanych, nie będą udzielane inne szczegóły dotyczące pacjentów.



Łącznie w regionie potwierdzono dotychczas 28 zachorowań, jedna osoba zmarła.



Wielkopolskie

Do 18 wzrosła liczba osób na terenie Wielkopolski ze zdiagnozowanym zakażeniem koronawirusem - poinformował Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.



Stube podał, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie wirusem SARS-Cov-2 u dwóch kolejnych osób z regionu. "Pierwsza osoba to mężczyzna w młodym wieku z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Miał on kontakt z osobą zakażona koronawirusem" - przekazał. Dodał, że mężczyzna został objęty kwarantanną domową, a jego stan jest określany jako dobry.



Drugą zdiagnozowaną osobą jest mężczyzna w średnim wieku z powiatu poznańskiego, który w dobrym stanie zdrowia przebywa w kwarantannie domowej.



Dolnośląskie

Biuro prasowe wojewody dolnośląskiego w wydanym w piątek przed południem komunikacie poinformowało o trzech nowych osobach na Dolnym Śląsku, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem. "Jedna osoba jest hospitalizowana w szpitalu we Wrocławiu, a dwie zostały poddane domowej kwarantannie" - podano.



W sumie w regionie zakażanie wykryto u 56 osób, dwie z zakażonych osób zmarły. Ponad 20 pacjentów, u których stwierdzono zakażenie leczonych jest w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, który jest szpitalem zakaźnym - jedną z 19 jednoimiennych placówek w kraju. Dwóch pacjentów jest w szpitalu w Bolesławcu; pozostali zakażeni przebywają w kwarantannach domowych.



W najcięższym stanie jest starszy mężczyzna, który trafił do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu kilka dni temu. W piątek rzeczniczka szpitala Urszula Małecka poinformowała, że stan tego pacjent jest nadal ciężki.



Małopolskie

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnej osoby na terenie województwa małopolskiego. Tym samym liczba pacjentów, u których potwierdzono zakażenie wzrosła do 13 - przekazał Małopolski Urząd Wojewódzki.

Nosicielem wirusa jest mężczyzna w sile wieku. Jest w stanie dobrym. Przebywa w izolacji domowej.

Rano urząd informował o pięciu nowych przypadkach zakażonych SARS-CoV-2 - dwóch kobiet i trzech mężczyzn. Ich stan jest stabilny. Wszystkie są hospitalizowane w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Aktualnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 13 osób.