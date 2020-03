Zmarła trzecia osoba zakażona koronawirusem. To 66-letni mężczyzna, który przebywał w szpitalu w Lublinie (woj. lubelskie). Zakażenie koronawirusem potwierdzono dotąd w Polsce u 103 osób - podało Ministerstwo Zdrowia.

Zdjęcie Minister zdrowia Łukasz Szumowski (2L) /Piotr Nowak /PAP

Resort poinformował wieczorem o kolejnych 10 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, potwierdzonych wynikami testów laboratoryjnych.



Reklama

Przypadki te dotyczą trzech osób z Warszawy, jednej z Rzeszowa, dwóch z Wrocławia, dwóch z Łodzi oraz dwóch z Lublina.

MZ poinformowało również, że zmarła trzecia osoba zakażona koronawirusem. To 66-letni mężczyzna, który w stanie poważnym przebywał w szpitalu w Lublinie (woj. lubelskie) i miał choroby współistniejące.

O pierwszym polskim przypadku pacjenta z koronawirusem resort poinformował 4 marca. Od tego czasu osoby z koronawirusem były hospitalizowane m.in. w placówkach we Wrocławiu, Warszawie, Ostródzie, Szczecinie, Poznaniu, Krakowie, Leżajsku, Łodzi i Lublinie.

Pierwszy zgon z powodu koronawirusa odnotowano 12 marca, zmarła 57-letnia kobieta, która przebywała w szpitalu w Poznaniu. 13 marca zaś w szpitalu we Wrocławiu zmarł 73-letni mężczyzna.

W ostatnich dniach zapadły decyzje o odwołaniu imprez masowych oraz zawieszeniu zajęć na uczelniach, w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych do 25 marca. Od weekendu w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Zawieszone zostają międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe. Transport cargo działa; towary mają wyjeżdżać i wjeżdżać bez zakłóceń. Od niedzieli przez 10 dni do Polski nie będą mogli wjeżdżać cudzoziemcy. Polscy obywatele mogą wracać do kraju; będą poddani 14-dniowej domowej kwarantannie.



W związku z zagrożeniem koronawirusem rząd zdecydował o ograniczeniu funkcjonowania centrów i galerii handlowych. Sklepy spożywcze, apteki, drogerie i pralnie będą czynne. Inaczej działać będą restauracje i bary - zamówienia możliwe tylko na wynos lub z dowozem.

Koronawirus w Polsce i na świecie - tutaj znajdziesz zapis naszej relacji na żywo z soboty