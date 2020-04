Dziesięć tys. zł kary zapłaci młoda kobieta z Krakowa, która złamała zasady odbywania kwarantanny i dwukrotnie wyszła z domu - poinformowała w piątek małopolska policja. Kolejne osoby ukarano za złamanie zakazu gromadzenia się. Tymczasem w województwie warmińsko-mazurskiem policja za złamanie kwarantanny ukarała 28-latka grzywną w wysokości 25 tys. zł.

Zdjęcie Kraków: Dziesięć tys. zł kary za złamanie zasad odbywania kwarantanny (zdjęcie ilustracyjne) /Adam Chełstowski /Agencja FORUM

Rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń poinformował, że wysoką karą pieniężną ukarana została 22-latka, która objęta była obowiązkiem odbycia kwarantanny w związku z niedawnym powrotem z zagranicy.

Reklama

Podczas przeprowadzanej w jej miejscu zamieszkania kontroli, młoda kobieta potwierdziła policjantom swoje personalia w rozmowie, która odbyła się przez domofon. Ci postanowili jednak ponownie sprawdzić, czy stosuje się ona do wytycznych, ale jeden z domowników przekazał, że 22-latka nie może podejść do domofonu.

W tym czasie oczekujący przy wejściu na klatkę schodową funkcjonariusze zauważyli idącą w ich stronę młodą kobietę - to ona okazała się osobą, mającą odbywać w tym momencie kwarantannę; dwukrotnie jednak opuściła swoje mieszkanie. W tej sytuacji policjanci przekazali sprawę służbom sanitarnym; decyzją krakowskiego sanepidu 22-latka ukarana została karą w wysokości dziesięciu tys. zł.

Do kolejnych interwencji doszło m.in. w środę w rejonie Bieńczyc, gdzie dwóch mężczyzn w wieku 63 i 37 lat, a także 43-letnia kobieta nie przestrzegali zakazu grupowania się w miejscu publicznym, za co zostali ukarani mandatami w wysokości po 500 zł.

Z kolei kary w wysokości po 50 zł nałożono na trzy osoby w wieku od 33 do 63 lat, które - przebywając w rejonie Prokocimia - również nie zastosowały się do tego zakazu. Mandat w wysokości 100 zł zapłaci także 54-latka, która spacerowała krakowskimi Plantami.

25 tys. zł grzywny za złamanie kwarantanny domowej

Mieszkaniec Morąga został ukarany 25 tys. zł grzywny za to, że będąc na kwarantannie domowej wielokrotnie wychodził z domu, np. na spacery, do sklepu, w gości do znajomej. 28-letni mężczyzna karę ma zapłacić w trybie natychmiastowym - poinformowała policja.

Grzywnę za złamanie zasad kwarantanny domowej nałożył na 28-letniego mężczyznę powiatowy inspektor sanitarny w Ostródzie.

"Za każdym razem, gdy policjanci stwierdzali, że ten mężczyzna naruszał zasady kwarantanny sporządzali dokumentację i przekazywali ją sanepidowi w Ostródzie. W czwartek została wydana decyzja w trybie administracyjnym o nałożeniu na tego człowieka wysokiej grzywny" - powiedziała PAP oficer prasowa policji w Ostródzie Anna Balińska.

Policjanci kontrolujący zachowanie 28-latka, który miał przebywać na kwarantannie domowej zastali go m.in. przed blokiem, w sklepie, na spacerze oraz na wizycie u znajomej. "Do naruszenia zasad kwarantanny przez tego pana dochodziło wielokrotnie" - powiedziała Balińska.

Natomiast policja w Elblągu poinformowała w piątek, że grzywną w wysokości 5 tys. zł został ukarany mieszkaniec miasta, który złamał zasady kwarantanny domowej.