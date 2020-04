Niedziele handlowe w kwietniu. Czy 5 kwietnia będą otwarte sklepy?

Od kwietnia w związku z koronawirusem obowiązują kolejne ograniczenia dotyczące handlu. W sklepach może przebywać jednocześnie do trzech osób na kasę lub inne stanowisko do płacenia. Wprowadzono też ograniczenia dotyczące targowisk na wolnym powietrzu, gdzie mogą przebywać trzy osoby na jeden stragan lub stoisko.

Zdjęcie Niedziele handlowe w kwietniu /123RF/PICSEL

Najbliższa niedziela 5 kwietnia to pierwsza w kwietniu niedziela handlowa. Poprzedza ona zbliżające się święta. Handel będzie dozwolony w ten dzień, a jedyne ograniczenia to takie jak w każdy inny dzień - z powodu ogłoszenia stanu epidemii.



W weekendy zamknięte będą wielkopowierzchniowe sklepy budowlane. Otwarte pozostaną sklepy spożywcze, apteki oraz drogerie, przy czym w godzinach 10-12 będą otwarte tylko dla osób starszych, powyżej 65. roku życia. Sklepy muszą udostępnić klientom rękawiczki jednorazowe oraz płyny dezynfekcyjne.



Biedronka zmienia godziny otwarcia sklepów. Od 2 kwietnia sklepy sieci są czynne co do zasady od godz. 6 do 24, a w dniach 7-10 kwietnia przez całą dobę. To reakcja sieci na nowe zarządzenia rządu w związku z epidemią koronawirusa. Jak podano w komunikacie prasowym sieci, w przypadku sklepów, w których ze względów operacyjnych godziny otwarć będą inne, ich klienci zostaną o tym poinformowani.



Lidl wydłuża godziny pracy. Sklepy czynne nawet całą dobę. 2 kwietnia sieć Lidl Polska wydłuża godziny pracy. Większość sklepów będzie czynna w godzinach 6-24, również w niedzielę handlową. Część sklepów będzie działać całą dobę.



Auchan również wyznaczył nowe godziny otwarcia wszystkich sklepów tj. od 6.30 do 21.00, a w niedziele handlowe od 6.30 do 20.00, aby zaoferować klientom więcej czasu na dokonywanie bezpiecznych zakupów. W godzinach od 10.00-12.00 w sklepie są przyjmowane i obsługiwane tylko osoby 65+.



Netto przed Wielkanocą wydłuża czas pracy swoich sklepów do północy - poinformowała sieć w komunikacie. Dla pracowników służby zdrowia i funkcjonariuszy służb mundurowych przewidziano rabat i pierwszeństwo w godzinach 20-24.



Niedziele handlowe w kwietniu wypadają 5 i 26 kwietnia.