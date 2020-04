Niedzielna msza święta online. Gdzie oglądać?

Dzisiaj Niedziela Palmowa, otwierająca Wielki Tydzień, którego kulminację stanowi Triduum Paschalne. W związku z epidemią koronawirusa w Polsce biskupi udzielili dyspensy od uczestnictwa w niedzielnych mszach świętych. Jednocześnie zachęcają do uczestnictwa w nabożeństwie za pośrednictwem transmisji online. Publikujemy listę transmisji wraz z godzinami.

"Epidemia uniemożliwia uczestnictwo w obchodach Niedzieli Palmowej w kościołach, dlatego zachęcam do włączenia się w modlitwę Kościoła poprzez liturgię w domach" - przekazał rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik.



Episkopat zachęca także, żeby w Niedzielę Palmową uczestniczyć w transmisjach Mszy św., i nabożeństw "Gorzkich Żali", które online transmituje wiele parafii.



"Możemy przygotować palmy z materiałów, które mamy w domach, mogą to być także zielone gałązki. O godz. 12 zapraszam do włączenia się w modlitwę "Anioł Pański" z papieżem Franciszkiem poprzez transmisje, m.in. w TVP1, Polsat, TV Trwam, Radiu Maryja i modlitwy w intencji ustania pandemii koronawirusa, za chorych, zmarłych i ich rodziny" - przypomniał ks. Paweł Rytel-Andrianik.





Transmisje z Jasnej Góry

Msze św. odprawiane na Jasnej Górze w Częstochowie można oglądać na stronie internetowej sanktuarium oraz na stronie Konferencji Episkopatu Polski .

Informacje o godzinach mszy św. przy Ołtarzu Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze dostępne są TUTAJ (plan jest aktualizowany codziennie).



Transmisje mszy świętych online

6:30, 7:30, 11:00, 13:30, 14:30 Kaplica Matki Bożej Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze

11:00 Oratorium św. Teresy w Domu Betlejem w Jaworznie

12:00 Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Szczecinie



12:00 Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej



12:00 Klasztor oo. dominikanów w Łodzi



15:00 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, Wilno, Litwa



17:00 Kaplica w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach



17:00 Kaplica Cudownego Obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej



17:00 Kościół św. Antoniego w Nagoszynie



17:00 Parafia Świętej Marii Magdaleny w Międzybrodziu Bialskim



17:30 Parafia Świętego Michała Archanioła w Skrzyszowie



18:00 P arafia Świętego Pawła w Bochni

18:00 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Katowicach



18:30 Sanktuarium Świętego Józefa w Słupsku

19:00 Archikatedra Świętego Jana Chrzciciela i Świętego Jana Ewangelisty w Lublinie



Dodatkowo, pełna lista aktualnie odprawianych mszy św. na żywo przez internet, w różnych językach, dostępna jest także na specjalnej stronie internetowej ( TUTAJ ).

Transmisje mszy świętych w telewizji

Niedzielne msze święte są również transmitowane w telewizji.



TVP1:



7.00 - Msza święta z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach



10.55 -Msza święta z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze o ustanie epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie



Polsat News



9.00. - Msza święta ze Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie



TV Trwam

9.30 - Msza święta z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

12.00 - Anioł Pański z papieżem Franciszkiem z Watykanu

TV Republika



7:00 - Msza święta z kościoła św. Augustyna w Warszawie