Nowe Miasto Lubawskie: Burmistrz Józef Blank z negatywnym wynikiem na koronawirusa

Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego Józef Blank przekazał w piątek, że wykluczono u niego zakażenie koronawirusem i 7 kwietnia wraca po kwarantannie do urzędu. Brał on udział w służbowym spotkaniu, po którym u pięciu innych uczestników wykryto wirusa SARS-CoV-2.

We wpisie na portalu społecznościowym samorządowiec przypomniał, że 16 marca był jednym z uczestników posiedzenia powiatowego sztabu zarządzania kryzysowego, zorganizowanego przez nowomiejskiego starostę. Zapewnił, że uczestnicy zachowali wtedy wszelkie, zalecane na tamten czas, środki ostrożności.

"Jak później się okazało, aż pięć osób z tamtego spotkania, po wykonanych testach na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, miało wynik pozytywny czyli zostali zakażeni koronawirusem" - poinformował.

Blank napisał, że podobnie jak inni uczestnicy posiedzenia został skierowany na kwarantannę domową. Wskazał, że po kilku dniach wykonano mu test na obecność koronawirusa i wynik był ujemny, co oznaczało, że jest zdrowy.

"Ze względu jednak na fakt, że w pracy wójtów i burmistrzów odbywa się wiele spotkań, podczas których podejmowane są sprawy istotne dla naszych społeczności, przedłużono nam kwarantannę i po kilku kolejnych dniach poddano nas ponownym testom. Dzisiaj znam już wynik drugiego testu, który również jest ujemny" - poinformował w piątek wieczorem.

Samorządowiec dodał, że zgodnie z decyzją Sanepidu, pozostaje na kwarantannie do 7 kwietnia, więc we wtorek wraca do swoich obowiązków w urzędzie miasta. Zaznaczył, że przez cały czas kwarantanny wykonuje swoje obowiązki zdalnie i jest w stałym kontakcie ze współpracownikami.

Apel burmistrza

Burmistrz zaapelował do mieszkańców, żeby dbali o siebie i swoich najbliższych. "Zachowajcie maksimum ostrożności i dystansu w kontaktach z innymi osobami, wychodząc z domu zakładajcie maseczki, które właśnie dziś rozpoczęliśmy Wam dostarczać" - stwierdził.

Z budżetu miasta zakupiono 10 tys. sztuk bawełnianych maseczek ochronnych wielokrotnego użytku, które uszył lokalny przedsiębiorca. Mieszkańcy Nowego Miasta Lubawskiego otrzymają je bezpłatnie.

Koronawirus w woj. warmińsko-mazurskim

Wśród osób uczestniczących 16 marca w posiedzeniu w starostwie zakażenie koronawirusem wykryto potem m.in. u dyrektor miejscowego sanepidu, funkcjonariusza powiatowej komendy Państwowej Straży Pożarnej, komendanta powiatowego Policji, a także u wójta gminy Biskupiec Arkadiusza Dobka.

Na Warmii i Mazurach najwięcej, bo 22 przypadki zakażeń wirusem SARS-CoV-2 potwierdzono dotychczas w powiecie nowomiejskim. W województwie na COVID-19 zachorowały w sumie 72 osoby. Dwie z nich wyzdrowiały.