W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych przypadkach zakażeń w Polsce. Na Warmii i Mazurach wirusa potwierdzono u trzech kolejnych osób. Wśród nich jest siedmioletnia dziewczynka.

Zdjęcie Kierowca karetki w kombinezonie ochronnym, zdj. ilustracyjne /Artur Widak/Getty Images /Getty Images

O trzech nowych zachorowaniach na koronawirusa na Warmii i Mazurach poinformowało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. W sumie do tej pory w regionie zachorowały 64 osoby. Dwie z nich wyzdrowiały.

Reklama

"Trzy obecnie zdiagnozowane osoby pochodzą z Nowego Miasta Lubawskiego. Chorzy byli już wcześniej na kwarantannie. To 44-letni mężczyzna i dwie dziewczynki w wieku siedmiu i 15 lat. Ich stan jest dobry. Pozostaną w izolacji domowej" - podał dyrektor warmińsko-mazurskiego sanepidu, Janusz Dzisko.

Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Pierwsze przypadki zakażenia pojawiły się w grudniu ubiegłego roku w 11-milionowym mieście Wuhan w Chinach, w prowincji Hubei, które uważane jest za epicentrum epidemii. SARS-Cov-2 to nowy szczep koronawirusa, który nie został wcześniej zidentyfikowany u ludzi. Wywołuje on zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej. Prowadzi do ciężkiego zapalenia płuc. W badania RTG klatki piersiowej widoczne są typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami.