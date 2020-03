Nowe ograniczenia w związku z koronawirusem. Co z zasiłkami dla rodziców?

Rząd zapowiedział we wtorek nowe restrykcje w związku z epidemią koronawirusa w Polsce. Będą one obowiązywać do soboty, 11 kwietnia. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że nie zmieniają się zasady wypłaty specjalnego zasiłku opiekuńczego dla rodziców.

- Wypłata specjalnego zasiłku opiekuńczego dla rodziców będzie na takich samych zasadach, jak do tej pory - jak przez pierwsze dwa tygodnie obowiązywania zasiłku opiekuńczego w kontekście zamknięcia przedszkoli i szkół - powiedział na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.



Nowe obostrzenia ogłoszone przez rząd obowiązują od wtorku, 24 marca, do soboty, 11 kwietnia.



- Chcemy, żeby po świętach Wielkanocnych sytuacja epidemiologiczna była taka, żeby Polacy mogli wrócić do pracy. Chcemy, żeby się odbyły egzaminy maturalne, egzaminy ósmoklasisty, żeby życie wróciło do pewnej 'nowej normalności' - zapowiedział premier.

Przypomnijmy, że rządowa specustawa w sprawie koronawirusa wprowadziła rozwiązanie zapewniające rodzicom prawo do skorzystania z dodatkowych 14 dni zasiłku opiekuńczego (niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki). Przysługuje on rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym. Zasiłek można otrzymać tylko na dziecko poniżej ósmego roku życia.