Jest 206 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce - ogłosiło w porannym komunikacie Ministerstwo Zdrowia. Resort przekazał również informacje o zgonach kolejnych osób. Zmarło pięciu zakażonych. Bilans w kraju przedstawia się następująco: 7408 potwierdzonych zakażeń i 268 ofiar śmiertelnych.

Ministerstwo Zdrowia podało najnowsze dane

Potwierdzone przypadki dotyczą: 67 osób z woj. wielkopolskiego, 37 osób z woj. śląskiego, 31 osób z woj. dolnośląskiego, 25 osób z woj. lubelskiego, 14 osób z woj. małopolskiego, 10 osób z woj. opolskiego, siedmiu osób z woj. świętokrzyskiego, trzech osób z woj. podkarpackiego, trzech osób z woj. kujawsko-pomorskiego, trzech osób z woj. zachodniopomorskiego, dwóch osób z woj. pomorskiego, dwóch osób z woj. podlaskiego i dwóch osób z woj. warmińsko-mazurskiego.



Ministerstwo Zdrowia poinformowało również o pięciu kolejnych ofiarach śmiertelnych koronawirusa.

W Raciborzu zmarł 79-letni mężczyzna. 86-letni mężczyzna i 82-letnia kobieta zmarli w Grudziądzu. W Krakowie zmarła 56-letnia kobieta, a w Zgierzu 67-latek.

"Wszystkie osoby miały choroby współistniejące" - czytamy.

Liczba zakażonych koronawirusem w kraju wzrosła do 7408. Do tej pory zmarło 268 osób.

Szczegóły dotyczące nowych przypadków

Podlaskie: Stwierdzono dwa nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Dotyczą dwóch mężczyzn. Pierwszy to starszy mężczyzna z powiatu siemiatyckiego, który jest hospitalizowany w szpitalu w Łomży, drugi to młody mężczyzna z powiatu bielskiego, który przebywa w izolacji domowej. "Osoby z najbliższego kontaktu zostały objęte opieką epidemiologiczną" - podano we wspólnym komunikacie wojewody podlaskiego i wojewódzkiego inspektora sanitarnego.



Pomorskie: Tak jak w woj. podlaskim, stwierdzono dwa nowe przypadki zakażenia. Badania wykazały obecność patogenu u kobiety w średnim wieku z Gdańska, objętej wcześniej nadzorem epidemiologicznym, a także u kobiety w średnim wieku z powiatu gdańskiego, która przebywała na kwarantannie.



Opolskie: W województwie potwierdzono 10 nowych przypadków. Według biura prasowego wojewody, z tej grupy siedem osób to mieszkańcy powiatu opolskiego lub Opola. Pozostali to mieszkańcy powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, strzeleckiego i nyskiego. Wśród zakażonych jest jedna nastolatka. Wojewoda nie podał pełnych informacji na temat miejsca pobytu wszystkich zakażonych. Wiadomo, że trzy kobiety są hospitalizowane na oddziale zakaźnym Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, a jedna znajduje się w kwarantannie domowej.

Wielkopolskie: W komunikacie Ministerstwa Zdrowia znalazła się informacja o 67 nowych przypadkach w regionie. Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego poinformował, że zakażeni to przede wszystkim mieszkańcy powiatów: krotoszyńskiego, kaliskiego i poznańskiego. Osiem osób jest hospitalizowanych. Wśród zakażonych jest 13 dzieci. Służby wojewody nie podają ich wieku.



Podkarpackie: Nowe przypadki zakażenia to młody mężczyzna z powiatu dębickiego oraz dwie kobiety z powiatu leżajskiego, jedna w sile wieku, druga starsza. Wyzdrowiała też kolejna osoba. To mężczyzna w sile wieku z terenu powiatu jasielskiego, który przebywał w kwarantannie domowej.



Co wiemy o koronawirusie?

O pierwszym przypadku koronawirusa w Polsce poinformowano 4 marca.

SARS-Cov-2 jest nowym szczepem koronawirusa, który wywołuje zespół ostrej niewydolności oddechowej i prowadzi do ciężkiego zapalenia płuc.

Wirus bardzo łatwo przenosi się między ludźmi drogą kropelkową, na przykład podczas kichania albo kaszlu.

Jedna osoba jest w stanie w błyskawicznym tempie zakazić się od drugiej, zwłaszcza w zatłoczonych, zamkniętych przestrzeniach lub w trakcie bliskich kontaktów.

Najczęstsze objawy koronawirusa to: wysoka gorączka (powyżej 38 stopni), kaszel, duszności, problemy z oddychaniem, bóle mięśni, zmęczenie. Eksperci wskazują, że zakażeniu koronawirusem towarzyszy też często utrata węchu i smaku.