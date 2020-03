Liczba zakażonych wirusem SARS-CoV-2 w Polsce wzrosła do 411, po tym, gdy wykryto go u kolejnych 33 osób – podało w piątek Ministerstwo Zdrowia. W wyniku COVID-19 umarło pięcioro pacjentów.

Zdjęcie Minister zdrowia Łukasz Szumowski / Leszek Szymański /PAP

Liczba zakażonych wirusem SARS-CoV-2 w Polsce wzrosła do 411, po tym, gdy wykryto go u kolejnych 33 osób - podało w piątek Ministerstwo Zdrowia. W wyniku COVID-19 umarło pięcioro pacjentów. Potwierdzone zostały 33 nowe przypadki zakażenia. Dotyczą one: 25 osób z woj. mazowieckiego, trzech osób z woj. kujawsko-pomorskiego, dwóch osób z woj. dolnośląskiego i po jednej osobie z woj. pomorskiego, podlaskiego i podkarpackiego.

Reklama

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło również, że przyczyną śmierci 27-letniej kobiety w szpitalu w Łańcucie nie był koronawirus, dlatego też nie jest uwzględniona w statystyce osób zmarłych z powodu zakażenia koronawirusem.

Zdjęcie Warszawa w czasie epidemii koronawirusa / Adam Chełstowski / Agencja FORUM

Dolny Śląsk: Dwa nowe przypadki

Biuro prasowe wojewody dolnośląskiego w wydanym w piątek przed południem komunikacie poinformowało o dwóch nowych osobach na Dolnym Śląsku, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem. "Obie zostały poddane domowej kwarantannie" - podano.

W sumie w regionie zakażanie wykryto u 58 osób, dwie z zakażonych osób zmarły.

22 pacjentów, u których stwierdzono zakażenie leczonych jest w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, który jest szpitalem zakaźnym - jedną z 19 jednoimiennych placówek w kraju. Dwóch pacjentów jest w szpitalu w Bolesławcu, dwoje nastolatków przebywa w Klinice Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Pozostali zakażeni przebywają w kwarantannach domowych.

W najcięższym stanie jest starszy mężczyzna, który trafił do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu kilka dni temu. W piątek rzeczniczka szpitala Urszula Małecka poinformowała, że stan tego pacjent jest nadal ciężki.

We wtorek rano resort zdrowia poinformował o śmierci 57-letniego mężczyzny zakażonego koronawirusem, który był hospitalizowany w szpitalu w Wałbrzychu. Mężczyzna miał choroby współistniejące.

To drugi zgon pacjenta zakażonego wirusem SARS-Cov-2 na Dolnym Śląsku. Tydzień wcześniej zmarł we wrocławskim szpitalu 73-letni mężczyzna, który z powodu innych chorób trafił do szpitala w stanie ciężkim. Był niewydolny oddechowo przez kilka dni.

Podlaskie: Trzeci przypadek koronawirusa

U kobiety z powiatu białostockiego potwierdzono koronawirusa - to trzeci przypadek tego wirusa w Podlaskiem - podano w piątek po południu w komunikacie wojewody podlaskiego i wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

"To kobieta w sile wieku (...)z kwarantanny domowej, która wróciła z Wielkiej Brytanii. Osoby z najbliższego kontaktu zostały objęte opieką epidemiologiczną" - podano w komunikacie przekazanym mediom przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku.

Rzeczniczka wojewody podlaskiego Anna Dzierszko poinformowała PAP, że pacjentka nie ma związku z rodziną pierwszego pacjenta z koronawirusem w regionie. Jest nim 35-letni muzyk z powiatu białostockiego - mężczyzna sam opublikował w mediach społecznościowych swoje dane.

Przed południem w piątek urząd wojewódzki poinformował o drugim przypadku koronawirusa w regionie - u dziecka z rodziny tego mężczyzny. Dziecko - jak podano - jest w dobrym stanie, rodzina jest objęta kwarantanną.

Z danych (sprzed południa) Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego prezentowanych w piątek wynika, że obecnie w regionie z podejrzeniem koronawirusa w szpitalach jest 7 osób, 656 jest objętych kwarantanną, 520 znajduje się pod nadzorem epidemiologicznym, wykonano 354 testy w kierunku koronawirusa.

Kujawsko-pomorskie: Trzy nowe przypadki

Stwierdzono trzy nowe przypadki zakażenia koronawirusem w naszym regionie — powiedział PAP w piątek rzecznik wojewody kujawsko-pomorskiego Adrian Mól. Łączna liczba potwierdzonych zachorowań w województwie wynosi 14.

"Dwie z trzech osób, u których potwierdziliśmy zakażenie koronawirusem, trafią do Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy. Jedna pozostanie w kwarantannie domowej. To dwaj mężczyźni w sile wieku i jeden starszy pan" - powiedział PAP Mól.

Łączny bilans osób zakażonych w woj. kujawsko-pomorskim wynosi w tym momencie - 14 osób. 11 z nich trafiło do bydgoskiego szpitala zakaźnego, a trzy pozostawione zostały w domowej kwarantannie. Stan wszystkich określany jest jako dobry.

Obecnie w regionie działają trzy laboratoria badające osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem: w szpitalu zakaźnym w Bydgoszczy, w Instytucie Medycyny Sądowej w Bydgoszczy i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Czwarte laboratorium w najbliższych czasie zostanie uruchomione w szpitalu w Grudziądzu przemianowanym na zakaźny.

Pomorze: 46-latek kolejnym zakażonym

Na Pomorzu potwierdzono kolejny przypadek zakażenia koronawirusem - poinformował w piątek Marcin Tymiński z biura prasowego wojewody pomorskiego. Łącznie w całym województwie jest 10 chorych na COVID-19.

Osoba, u której potwierdzono zarażenie SARS-Cov-2 to mężczyzna w wieku 46 lat, który po powrocie z Francji przebywał na kwarantannie domowej.

"Stan zdrowia tej osoby jest stabilny, po konsultacji lekarskiej w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy osoba została skierowana do odbywania izolacji domowej" - napisano w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.

Łącznie w województwie pomorskim potwierdzono dotąd 10 przypadków zakażenia koronawirusem.

Podkarpackie: 19. przypadek koronawirusa

Kolejny przypadek zarażenia koronawirusem potwierdzono na Podkarpaciu. Do tej pory w regionie u 19 osób zdiagnozowano chorobę COVID-19 - poinformowała w piątek rzeczniczka wojewody podkarpackiego Małgorzata Waksmundzka-Szarek.

"Badaniami laboratoryjnymi potwierdzono 19 przypadek zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 w woj. podkarpackim. To młody mężczyzna z powiatu krośnieńskiego, który jest aktualnie hospitalizowany" - zaznaczyła Waksmundzka-Szarek.

Obecnie na Podkarpaciu pod nadzorem pozostaje 5019 osób, a 4472 są poddane kwarantannie. Hospitalizowanych jest 48 osób.

Od początku wdrożenia badań w kierunku koronawirusa w laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie wykonano 827 testów. U 19 pacjentów zdiagnozowano chorobą COVID-19. Zmarły dwie osoby; 67-letni mężczyzna i 27-letnia kobieta.