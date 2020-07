Na COVID-19 zmarło dwanaście kolejnych osób, w tym w Łodzi 33-latek, potwierdzono też 512 nowych zakażeń koronawirusem – poinformowało w środę (29 lipca) Ministerstwo Zdrowia. Oznacza to, że liczba zdiagnozowanych przypadków wzrosła do 44 416, a zgonów do 1694. Dotychczas wyzdrowiało 33 190 osób.

Zdjęcie Koronawirus w Polsce. Ciągle jest dużo nowych zakażeń. /Marek M Berezowski /Reporter

Nowe przypadki dotyczą województw: śląskiego (183), małopolskiego (102), mazowieckiego (43), łódzkiego (30), pomorskiego (28), podkarpackiego (23), lubelskiego (18), dolnośląskiego (17), wielkopolskiego (14), zachodniopomorskiego (12), kujawsko-pomorskiego (10), lubuskiego (10), podlaskiego (7), opolskiego (5), świętokrzyskiego (5) i warmińsko-mazurskiego (5).

Wśród dwunastu kolejnych ofiar są tym razem sami mężczyźni (w nawiasie miejsce zgonu): 73-letni mężczyzna, 56-letni mężczyzna (obaj: Poznań), 72-letni mężczyzna (Radomsko), 33-letni mężczyzna (Łódź), 69-letni mężczyzna, 63-letni mężczyzna, 75-letni mężczyzna (wszyscy: Wrocław), 67-letni mężczyzna (Łańcut), 76-letni mężczyzna (Białystok), 76-letni mężczyźni (Płock), 71-letni mężczyzna, 90-letni mężczyzna (obaj z Radomia).



Jak napisało ministerstwo, "większość osób miała choroby współistniejące".

Przypomnijmy, we wtorek resort informował o 502 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem oraz o sześciu ofiarach śmiertelnych.

Epidemia od początku marca

O pierwszym przypadku koronawirusa w Polsce poinformowano 4 marca.

SARS-CoV-2 jest nowym szczepem koronawirusa, który wywołuje zespół ostrej niewydolności oddechowej i prowadzi do ciężkiego zapalenia płuc.

Wirus bardzo łatwo przenosi się między ludźmi drogą kropelkową, na przykład podczas kichania albo kaszlu. Jedna osoba jest w stanie w błyskawicznym tempie zakazić się od drugiej, zwłaszcza w zatłoczonych, zamkniętych przestrzeniach lub w trakcie bliskich kontaktów.

Najczęstsze objawy koronawirusa to: wysoka gorączka (powyżej 38 stopni), kaszel, duszności, problemy z oddychaniem, bóle mięśni, zmęczenie. Eksperci wskazują, że zakażeniu koronawirusem towarzyszy też często utrata węchu i smaku.