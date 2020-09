Nowy rok szkolny w żółtej strefie: Zakaz wstępu dla rodziców, maseczki ochronne dla dzieci

Pierwszy września to tradycyjny początek roku szkolnego. W tym roku - niestety - pod znakiem epidemii koronawirusa. Szkoła podstawowa numer 5 w Czerwionce-Leszynach na Śląsku, znalazła się w żółtej strefie. W placówce obowiązują specjalne zasady bezpieczeństwa.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Grzegorz Bukala/REPORTER /Reporter

1 września naukę w w Czerwionce-Leszynach rozpoczyna czterystu uczniów. Muszą przygotować się do nowych zasad, których jest sporo.

Reklama

Do szkoły, poza uczniami, nauczycielami i innymi pracownikami, nie może wejść nikt z "zewnątrz" - informuje reporter RMF FM Marcin Buczek.



To oznacza, że 1 września przed szkołą będą musieli zostać również rodzice pierwszaków.



W zależności od klasy, w której się uczą, dzieci wchodzą do budynku jednym z trzech odrębnych wejść.



Prowadzące do szkoły drzwi wyglądają jak jedna, wielka tablica ogłoszeń: z informacjami o nakazach, nowych obowiązkach czy harmonogramami zajęć dla poszczególnych klas.



Jedno z tych ogłoszeń nie pozostawia złudzeń: w tej placówce dzieci obowiązkową muszą nosić ochronne maseczki. Również w czasie przerwy.

W szkole podstawowej numer 5 w Czerwionce-Leszczynach naukę rozpoczyna niespełna 60 pierwszoklasistów. W tym roku w placówce są trzy pierwsze klasy.



Jak wynika z harmonogramu wiszącego na drzwiach wejściowych do szkoły, dwie klasy zajęcia zaczynają o godz. 11 a trzecia o 11.45.



Choć wejścia w szkole są trzy - pierwszaki wchodzą głównymi drzwiami. I już przed szkołą muszą pożegnać się z rodzicami.



Nowy rok szkolny: Kiedy nauka stacjonarna, a kiedy zdalna

Dziś uczniowie wracają do szkół po kilku miesiącach kształcenia na odległość i przerwie wakacyjnej. W razie wystąpienia zakażenia koronawirusem w szkole, decyzje o ewentualnym zawieszeniu zajęć stacjonarnych będą należeć przede wszystkim do inspektorów sanitarnych.

Dyrektor szkoły, aby wprowadzić w swojej placówce edukację hybrydową lub w pełni zdalną, będzie musiał uzyskać zgodę organu prowadzącego i pozytywną opinię powiatowego inspektora sanitarnego.



W piątek minister edukacji Dariusz Piontkowski przedstawił pięć schematów, według których będą postępować inspektorzy sanitarni w przypadku wystąpienia zakażenia w szkole.

Jak wygląda nauka w zielonej strefie?

Szkoła podstawowa numer 1 imienia Juliusza Słowackiego w małopolskich Myślenicach znalazła się w zielonej strefie.



"Wprowadzamy zasady bezpieczeństwa, które przetestowane zostały jeszcze w czerwcu" - mówi RMF FM dyrektor placówki Tadeusz Jarząbek.

"Łatwiej było przystosować się do wytycznych w czerwcu. Od 1 czerwca nasi uczniowie klas 1 i 2 uczęszczali do szkoły, dlatego mieliśmy możliwość przećwiczenia pewnych procedur" - zaznacza.



W podstawówce w Myślenicach nowy rok szkolny zaczyna 350 uczniów. Dziś nie będzie uroczystego apelu. Uczniowie od razu przejdą do swoich klas. Tam zapoznają się z planami lekcji i zostaną poinformowani o nowych zasadach obowiązujących w szkole.



Uczniowie młodszych roczników, będą rozpoczynać lekcje i przerwy zawsze 15 minut później niż roczniki starsze - zaznacza dyrektor placówki Tadeusz Jarząbek.



Na korytarzach podczas przerw uczniowie będą mieli obowiązek zakładania maseczek.



Trudny początek roku szkolnego dla pierwszaków

Dla ponad 300 tysięcy maluchów 1 września to pierwszy dzień nauki w ich życiu.



W szkole podstawowej numer 103 przy ulicy Jodłowej na warszawskiej Sadybie rozpoczęcie roku szkolnego dla najmłodszych zaplanowano dopiero około godz. 12.



Kolejne pierwsze klasy będą przychodzić co godzinę na szkolne patio. Tam maluchy po raz pierwszy spotkają się ze swoimi koleżankami i kolegami, a przede wszystkim z nauczycielami.



"To będzie inny od poprzednich rok szkolny" - przyznaje dyrektor placówki w Warszawie Danuta Kozakiewicz. "Dziecko do szkoły może odprowadzić tylko jeden rodzic. Wejścia innych osób są ograniczone do absolutnego minimum" - podkreśla.



Marek Wiosło, Grzegorz Kwolek, Marcin Buczek