Ogniska epidemii w kopalniach stanowią dziś większy problem niż ogniska w Domach Pomocy Społecznej. Zakażonych jest ponad 400 górników - poinformował rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Na Śląsk ma się udać Główny Inspektor Sanitarny, który będzie koordynował działania stacji sanitarno-epidemiologicznych na tym terenie.

Zdjęcie Ognisko koronawirusa występuje m.in. w kopalnii Jankowice /LUKASZ KALINOWSKI /East News

Od kilku dni najwięcej nowych przypadków zakażenia koronawirusem odnotowuje się na Śląsku. W województwie śląskim potwierdzono do tej pory najwięcej przypadków spośród wszystkich województw. Zakaziło się tam 2935 osób.

Reklama

W środę rano (6 maja) ministerstwo zdrowia poinformowało o 145 nowych przypadkach.



Trudna sytuacja na Śląsku wynika z tego, że coraz więcej zakażeń koronawirusem potwierdza się u górników. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że stwierdzono je już u 400 osób w tej grupie. Do zakażeń dochodzi także w rodzinach górniczych.

"Ogniska epidemii w kopalniach stanowią dziś większy problem niż ogniska w Domach Pomocy Społecznej" - ocenił rzecznik resortu.





Koronawirus w Polsce 366 25 1008 32 2935 133 450 30 1786 57 92 1610 102 300 9 1088 36 2631 214 561 30 379 6 152 1 460 20 451 14 378 14

W środę zakażenie koronawirusem potwierdzono m.in. u sześcioosobowej rodziny górniczej mieszkającej w Rudzie Śląskiej - górnika z kopalni w Bytomiu, jego żony i czwórki dzieci. Służby prasowe Węglokoksu, do którego należy bytomska kopalnia Bobrek-Piekary, informowaly wcześniej, że wśród pracowników tego zakładu potwierdzono dotąd 23 przypadki zakażenia.



Koronawirus jest już obecny we wszystkich śląskich spółkach węglowych - w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW), w Polskiej Grupie Górniczej (PGG), w kopalni Bobrek-Piekary należącej do spółki Węglokoks Kraj, oraz w spółce Tauron Wydobycie.



Według danych na wtorek (5 maja) najwięcej potwierdzonych przypadków było w PGG, gdzie zakażone są 242 osoby, a liczba osób objętych kwarantanną zbliżyła się do 1,3 tys. Dwie należące do spółki kopalnie (Murcki-Staszic i Jankowice) już drugi tydzień nie prowadzą z tego powodu wydobycia węgla.