"Niektóre osoby muszą pracować. Nie każdy może przebywać z dzieckiem w domu, choćby medycy. Stąd uruchomienie opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach" - wyjaśnił minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Zdjęcie Łukasz Szumowski podczas czwartkowej (30 kwietnia) konferencji prasowej /INTERIA.PL

Przypomnijmy, że od 6 maja mają zostać uruchomione żłobki i przedszkola. Szef resortu zdrowia podkreślił, że zostawianie dzieci pod opieką żłobków i przedszkoli będzie dobrowolne. Chodzi o pomoc rodzicom, którzy muszą pracować.

"Podkreślam, to nie jest obowiązek, to nie jest uruchomienie przedszkoli w ich pełnym zakresie, częściowej też edukacji przedszkolnej. To jest też miejsce, gdzie nasze pociechy mogą uzyskać opiekę na czas, kiedy osoba dorosła musi wyjść do w domu do pracy" - zaznaczył minister.



Placówki te będą funkcjonować w reżimie sanitarnym - podkreślił Łukasz Szumowski. "Konieczne jest wietrzenie sal, dezynfekowanie powierzchni i wszystkich miejsc zabaw i zabawek dostępnych dla dzieci" - powiedział. Minister zdrowia poinformował o wysłaniu miliona litrów płynów dezynfekujących do tych placówek.

Szumowski wskazał, że dzieci nie będą musiały nosić maseczek. Zapytany o zachowywanie dystansu między najmłodszymi uśmiechnął się i odparł, że trudno na takie pytanie odpowiedzieć.



W przedszkolnych grupach będzie maksymalnie 12-14 dzieci - podał szef resortu zdrowia.



Minister zdrowia zaapelował, by opieka w przedszkolach służyła przede wszystkim rodzicom, którzy nie mają innego wyjścia.

Ostateczne decyzje w sprawie otwierania żłobków i przedszkoli będą jednak podejmować organy prowadzące, a więc samorządy.