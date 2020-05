Opublikowano rozporządzenia MEN dotyczące ograniczenia funkcjonowania szkół

Ograniczenie funkcjonowania szkół zostało przedłużone do 7 czerwca - głosi opublikowane w piątek (15 maja) wieczorem w Dzienniku Ustaw rozporządzenie ministra edukacji. Drugie z opublikowanych rozporządzeń określa m.in. szczegóły zajęć w klasach I-III szkoły podstawowej oraz konsultacji dla uczniów.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Fot Tomasz Jastrzebowski /Reporter

Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, przerwa w nauczaniu stacjonarnym została wydłużona do 7 czerwca - do tego czasu nauczanie ma być zdalne, przewidziano jednak wyjątki.

Od 18 maja słuchacze ostatnich semestrów szkół policealnych będą mieli możliwość realizowania zajęć praktycznych. Przywrócona będzie też możliwość prowadzenia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - udział w nich będzie zależeć od decyzji rodzica.

Od 25 maja będą prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla dzieci z klas I- III szkoły podstawowej (rodzice także mogą zdecydować o nieuczęszczaniu ich dzieci) oraz konsultacje dla uczniów klas 8. Od 1 czerwca uruchomione będą konsultacje dla uczniów ze wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Z kolei od 22 maja dopuszczono możliwość zakwaterowania uczniów w internacie zorganizowanym w szkole, w szczególności tych, którzy korzystają z konsultacji. Umożliwiono też realizację stażu uczniowskiego i praktyk zawodowych dla uczniów ostatnich klas. Przewidziano też możliwość udostępniania sal i pracowni dla uczniów szkół artystycznych przygotowujących się do egzaminów dyplomowych.

Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań

Drugie z ogłoszonych w piątek rozporządzeń - w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, doprecyzowuje sposób realizacji zadań placówek podczas czasowego ograniczenia ich funkcjonowania.

W przypadku zajęć w klasach I-III szkół podstawowych realizacja podstawy programowej ma się odbywać w formie ustalonej przez dyrektora szkoły. Powinien on ustalić - we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas.

Zajęcia w ramach prowadzonej przez szkołę w klasach I-III działalności dydaktycznej będą prowadzili nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz inni nauczyciele uczący w tych klasach. Natomiast zajęcia w ramach działalności opiekuńczo-wychowawczej będą prowadzili wychowawcy świetlic szkolnych, a także inni nauczyciele zatrudnieni w szkole.

Zajęcia w normalnym wymiarze godzin

Zajęcia w klasach I-III nauczyciel będzie realizował w ramach obowiązującego go przed 12 marca tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w przypadku godzin przekraczających tygodniowy obowiązkowy wymiar - w ramach godzin ponadwymiarowych. Jeśli dyrektor zleci prowadzenie tych zajęć nauczycielowi, który prowadzi również zajęcia zdalne, powinien na nowo określić organizację pracy nauczyciela.

Ponadto w rozporządzeniu zapisano, że dyrektor szkoły odpowiada za organizację konsultacji dla uczniów, w szczególności ustala ich formę uwzględniając ograniczenia związane ze stanem epidemii i wytyczne ministra zdrowia, edukacji i GIS.

Rozporządzenie określa też rozwiązania, które umożliwiają powrót do odbywania wybranych zajęć praktycznych przez uczniów ostatnich semestrów szkół policealnych. Przewidziano też możliwość skrócenia okresu trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów technikum i szkoły policealnej odbywających praktyki w letnie ferie, jeżeli organizacja pracy szkoły tego wymaga.

Większość zapisów obu rozporządzeń wchodzi w życie 18 maja.