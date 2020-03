- Zdaniem specjalistów zbliżamy się do kluczowego, przełomowego momentu w walce z epidemią. Dlatego apeluję do wszystkich o jeszcze większą mobilizację, jeszcze większą dyscyplinę. Zostańmy w domach! Stosujmy się do wydawanych zaleceń. Nie ryzykujmy zdrowiem i życiem własnym oraz innych osób - zaapelował w piątek w telewizyjnym orędziu prezydent Andrzej Duda.

- Działając wspólnie, w poczuciu narodowej jedności i solidarności, jak dotąd zapobiegliśmy lawinowemu wzrostowi liczby zakażonych. Pustki na ulicach polskich miejscowości to widok daleki od naszych marzeń. Jednak w obecnej sytuacji budzi on nadzieję. Jest świadectwem mądrości i odpowiedzialności Polaków - powiedział prezydent w orędziu transmitowanym przez główne stacje telewizyjne.



- Zdaniem specjalistów zbliżamy się do kluczowego, przełomowego momentu w walce z epidemią. Dlatego apeluję do wszystkich o jeszcze większą mobilizację, jeszcze większą dyscyplinę. Zostańmy w domach! Stosujmy się do wydawanych zaleceń. Nie ryzykujmy zdrowiem i życiem własnym oraz innych osób. Pamiętajmy o doświadczeniach innych państw: szybko rosnąca liczba zakażeń i zachorowań jest zawsze wynikiem lekkomyślności i lekceważenia podstawowych reguł bezpieczeństwa - powiedział prezydent.

Andrzej Duda podziękował wszystkim służbom, które aktualnie walczą z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce.



- Stoimy przed jednym z najtrudniejszych wyzwań ostatnich dziesięcioleci. Musimy ochronić nie tylko życie i zdrowie, ale też materialne podstawy bytu milionów polskich rodzin - mówił.



Prezydent zapowiedział zwołanie na poniedziałek posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem liderów partii opozycyjnych, w celu omówienia ustawy o tzw. "Tarczy antykryzysowej".



- Jestem przekonany, ze wyjdziemy z tej próby obronną ręką - zakończył.