Ognisko koronawirusa zdiagnozowano w szpitalu imienia Józefa Dietla przy ulicy Skarbowej w Krakowie. Jak na razie zakażenie potwierdzono u ośmiu osób. To głównie personel medyczny - informuje RMF FM.

"W związku z zagrożeniem, szpital wstrzymał przyjęcia, jak również zamknięta została izba przyjęć" - powiedział RMF FM zastępca dyrektora placówki Marcin Mikos. Jak podkreślił, pacjenci na wszystkich oddziałach szpitalnych są zabezpieczeni medycznie.

Z kolei w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Krakowskiej 55 w Krakowie związku z pozytywnym wynikiem na obecność COVID-19 u jednego z pracowników wprowadzono w uzgodnieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym pełny reżim sanitarny - informuje serwis krakow.pl. Odizolowany został jeden oddział, w sumie 41 mieszkańców.



Bez zakłóceń przebiega opieka nad pozostałymi mieszkańcami placówki. Pracownicy dwukrotnie w ciągu dnia poddawani są pomiarowi temperatury, a mieszkańcy trzykrotnie.



Mieszkańcom i pracownikom zostaną wykonane testy na obecność wirusa.



We wtorek MZ poinformowało o 680 nowych zakażeniach COVID-19. To najwięcej do tej pory od początku wybuchu pandemii. Sześć osób nie żyje.



Najwięcej przypadków zakażenia stwierdzono w województwach: śląskim, wielkopolskim i małopolskim.